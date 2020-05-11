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美國遣返確診難民 中南美洲挫咧等

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國持續將確診難民遣返回中美洲母國，但多數母國的醫療量能無法負荷，讓外界擔心疫情會再度爆發。（Photo from Flickr）
美國持續將確診難民遣返回中美洲母國，但多數母國的醫療量能無法負荷，讓外界擔心疫情會再度爆發。（Photo from Flickr）

「美國無力面對疫情，竟把確診難民直接遣返母國！」美國近日來將許多中南美洲難民遣返回國，可是這些移民的健康狀況不明，有些回國後確診，更已有在美國確診還是被遣返的難民。身為母國的海地、瓜地馬拉政府都對美國的行為非常不滿，因為他們國內的醫療量能早已不足，此舉只會讓當地陷入人道危機。

無力接收確診者回國

根據《半島電視台》報導，有人權團體踢爆，美國將於11日把100滯留美國的海地難民遣返回國，但其中至少有5人為確診病患，更誇張的是，這些病患從4月17日確診後就沒有接受過治療，至今也沒有再度採檢。而遣返確診難民回原國家是違反國際公衛指引的事情，讓人權團體痛批非常誇張。

海地衛生部國家實驗室主任邦西則說，這些確診病患會讓飛機上其他乘客，還有海地人民陷入非常大的風險。海地雖然目前確診病例少於200人，但該國的公衛體系經不起疫情大規模流行，「我們其實經不起再多任何一個確診案例。」而且鄰國多明尼加的確診案例已經超過1萬人，外界擔心海地的實際確診人數甚至比多明尼加還高。

美國執意丟包

美國除了往海地遣返難民以外，還有瓜地馬拉、薩爾瓦多等中美國家，美國境內遭拘留的非法移民數量高達29000人，他們多數都沒有被美國移民署篩檢，但光是美國移民署有篩檢的1593人中，就高達788人確診。海地醫療資源匱乏、中美洲國家多數陷入暴力衝突、醫療匱乏的窘境，也讓外界擔心這些地方的疫情屆時將無法控制。

根據《德拉威爾公共新聞》報導，美國先前遣返的瓜地馬拉難民中，就至少75%的乘客確診，原本瓜地馬拉政府還有跟美國要求，不要載這麼多人回來，美國當下雖然承諾，但是實際上卻不理會瓜國政府要求，美國國務卿龐培歐曾表示，會持續將難民遣返至本國，也讓這些國家非常頭大。

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