強森宣布英國解封 地方政府不配合

英相宣布解封，但蘇格蘭、威爾斯不肯同步。英國首相強森10日晚間發表全國演說，宣布「有條件」解禁方案，第一階段解封，建築業和製造業等民眾可恢復上班，第二階段開始，英格蘭地區小學將恢復上課。但蘇格蘭和威爾斯地方政府都不買帳，要求民眾繼續遵行「待在家中」政策。

英格蘭有條件解封

根據《BBC》報導，英國自3月23日發布禁足令後已經7週，民眾訴求解禁的聲浪越來越高，強森在預錄的13分鐘演說中宣布有條件解封，表示英國已渡過疫情高峰期，但也強調「下坡路通常更危險」，必須保持警覺。根據美國約翰霍普金斯大學最新數據，英國有22萬449例確診，3萬1,930例死亡，次於美國與西班牙，死亡數全球第二則僅次於美國。

強森強調，為了避免爆發第二波疫情，會採取階段性的解封，第一階段將讓無法在家上班的民眾，如建築業或製造業等恢復上班，並鼓勵上下班不搭乘大眾運輸工具，改為開車，更鼓勵騎自行車。從13日起，英格蘭地區民眾可不受限制外出運動，包括坐在當地公園享受陽光，但僅限和同住的人一同前往。

強森表示，英格蘭地區學校「最快」將於6月1日起恢復上課，從小學1年級和6年級先行恢復上課。部分商店可望在這階段恢復營業，餐旅業與更多公共場所可望從7月起恢復營業。而原本的宣導口號「待在家中、保護國家醫療保健服務（NHS）、拯救性命」，將改成「保持警覺、控制病毒、拯救性命」。

蘇格蘭威爾斯不配合

根據《BBC》報導，蘇格蘭和威爾斯地方政府都宣布不會跟隨強森的方案，蘇格蘭首席大臣尼可拉•施特金強調，蘇格蘭依舊遵行「待在家中」這項「更單純」的指示。不過從11日起，蘇格蘭民眾同樣也可以不受限於「一天僅能外出運動一次」的規範。但她強調，民眾依舊必須待在住家附近，而且「不可野餐、享受日光浴或在戶外烤肉」。

威爾斯首席大臣馬克•查克佛同樣表示，「待在家中」的政策不變。威爾斯地區8日已經先行宣布民眾可以每天在外運動不只一次，部分花園也會開放。但德瑞克福特指出，解禁令僅有這些少數變動，現在談開放更多禁令還嫌太早，相關禁令將延長至28日。

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