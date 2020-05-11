疫區手記／生死不遠 幸福很近

一個春雨綿綿的日子，禿頂清瘦的70多歲男子，站在傘下，面對南波士頓一家養老院的一個窗口彈起吉他；微顫的歌聲試圖傳達「你是我的陽光」的輕快與愛意，加上曲中加改的名字與歌詞，使得個人化的獻禮更為特別。他說，過去五年，每天到養老院探望愛妻，因為新冠疫情，拒絕訪客；百般央求下，院方允許他在窗外探視唱歌。

在安養院外，隔窗為愛妻獻歌的老人。(截自WBVC電視台視頻)

讓我淚流滿面的，不僅是電視螢幕上老人唱到最後的哽咽，或那句深情的「我愛你」；更是能夠深刻體會淚水來自無盡的酸楚與不捨，以及那種單刀直入，無情穿戳從未、也不知能否癒合的傷口的痛。

兩個月前，我曾面對一紙「因為疫情嚴重，今起禁止會客」的告示，在南台灣一家大門閉緊的安養院外，像聽到殘酷宣判般的震驚顫抖；無法忘懷，那天一路哭著回家、帶著藏不住的紅腫雙眼坐上飯桌，患阿茲海默症的母親問道「妳的臉怎麼那麼紅」，了然於心的父親一語不發。那一天，離小妹嚴重中風、經過生死掙扎、成為植物人，整整一個月。

2020年的冬天特別冷，這場疫情來得突然又無情。

死亡陰影籠罩 最怕孤獨死去

麻州的疫情嚴重，確診和死亡人數不斷飆升；州長貝克說，這些令人驚心的數字背後，都是因疫情引致、前所未有的傷痛故事。

新冠病毒疫情爆發後，美國每日平均染疫死亡人數2500人；波士頓環球報4月26日周日訃告版多達20頁，5月3日更多到23頁；每個小方塊、一張張黑白照片，數百字簡述曾經鮮活發亮的數十載人生，努力耕耘的一輩子；他們每一個，都是被人深愛的父母、子女和好友。

波士頓環球報4、5月每個周日的追悼版都有整頁密密麻麻的新冠肺炎死者名單。(取自波士頓環球報)

波士頓環球報5月3日的周日訃文版多達23頁。(取自波士頓環球報)

即使沒有親友被列進州長每天公布的冰冷數字中，波士頓華人沒少擔心與驚恐。

波士頓Sally孟說，當醫生的女兒告知組同事確診了，「死亡陰影立刻上身」；平常與老公每周固定替女兒帶小外孫兩天，「我們是高危群啊，如果感染了，恐怕撐不過去」；她說，14天自我隔離期間，吃不下、睡不好、想得多，萬分焦慮，「有種等候宣判死刑的恐懼感」，「知道我最怕什麼嗎？」，「想到自己可能孤獨地死去；無法見家人最後一面，是最無法忍受的悲慘與夢魘」。

醫護人員是高危群，有可能在不慎感染後傳給家人或其他病人。(歐新社)

3月中喜添孫女的 Vicky 周說，一家人還在歡樂中，卻接到醫院通知，有名與他們接觸過的醫護人員確診新冠肺炎，全家人的喜悅頓時變為震驚憂慮；「提心吊膽地隔離，不時詢問彼此情況」，她說，「那種七上八下、恐懼的煎熬，妳無法想像，那兩周我們怎麼走過來的」。

所幸，最壞的情況沒有發生，兩家人都與新冠病毒擦身而過；「逃過一劫」，Sally說，比起日日激增，成千上萬的病患和家庭，「我們真的很幸運」。

學校遠距教學 貧富差距更大

在一場疫情中，看到自身幸運的還有在北昆市高中任輔導老師的張曉鳳、在勞倫斯小學任職能治療師的黃薇瑄。

由於全州學校突然關閉，為學生發放個人電腦、提供免費或低價網路，都在停課後手忙腳亂中進行，教育廳規定、各學區指導的遠距教學也跌跌撞撞地摸索上路。

沒有這場災難，不會對貧富城鎮和家庭差異有這麼深刻的體認；張曉鳳說，知曉勒星頓等富裕的城鎮多年前就發放iPad和Chromebook給所有學生；現今改換遠距教學，可以從容上陣的事實，「真是大吃一驚」。停課以來，不斷與學生聯絡，查訪和協助他們解決遠距學習的困難，她發現新移民學生的困境最大，轉換學習的腳步慢、落差大；有些家長在她履次打電話聯絡後，直接了當說，「不要再打來了，小孩不聽我的」。也有未接到、看不懂英文通知的新移民學生有心向學，卻沒人幫忙申請網路、取得Chromebook，或不知如何克服格式問題，無法做老師指定的作業。為協調和解決許多「小事」，搞得筋疲力竭，她說，「真正讓人傷心的，是認知那些家庭條件不好的學生，沒有平等學習機會的事實」。

疫情爆發後，各地學校關閉，課堂教學全改為遠距模式。圖為一名老師和其上初中的女兒都在家上網課。(美聯社)

黃薇瑄說，原本就知道勞倫斯學區的孩子多半來自勞工階層的移民家庭，環境較差；但此次疫情，才真正看到這些家庭的困境與疫情對他們加倍的衝擊。每次好不容易聯絡上家長，得到的回答多半是「我很忙，不便談話」；雖然無奈，也有些氣餒，但是「能夠理解」，她說，「一個需要外出工作養家糊口，又有三個都需要幫助和上網課的孩子，妳說，他們能怎樣！？」更讓人驚訝的，是有些孩子家中沒有文具，「一張紙都沒有」，她得盡速購買郵寄文具，至少能在網上進行孩子需要的基本遠距活動。

看見生命可貴 不再汲汲營營

麻州公校關閉後，許多、尤其是較貧困的學區仍為學生準備營養午餐，供家長或學生領取。(美聯社)

疫情下，有些學生因家庭條件突顯的學習差異尤為明顯；張曉鳳說，看到疫情下，為學習掙扎的學生；在電視上看到在父母協助下，用3D打印機，做口罩援醫的一批小英雄，「同是華人孩子，真是天壤之別！」；想到自家和鄰舍的子女沒有物質匱乏困擾，任何問題，總有父母在旁幫助解決，「感覺我們是如此幸運！」

「這場疫情，讓我重新認識生命」，電話那頭20多歲的台灣留學生Ruby說，原本拚著命修課實習，想提早畢業工作的想法有了很大的轉變，「疫情讓我看到生命的可貴，也決定放慢腳步，細細品味人生、好好體驗生活更重要」。

我的工作接觸和周遭生活中，有太多認真踏實、創意又有正能量的人與事帶來啟發與感動；還有許多友人不時捎信傳來溫暖問候，因疫情不能擁抱的家人固定網上相聚，彼此關懷。

疫災帶來傷痛、感悟、省思，改變了很多人和事；有人永遠失去至愛，有人為更加艱辛的生活掙扎，有人重新找到生命意義；而我，認識了可能不完美，但很真切的幸福。