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英國公布解封計畫 歐洲多國將逐步鬆綁

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 英國首相約翰遜周日 (5月10日) 發表一場電視演說，表示英國將把全國封鎖延長至6月1日，但他同時也公布了英國未來數月逐步解封的計畫。他表示，包含工程與制造業等無法在家工作的行業，應該自本周起被允許復工，但是這些行業的員工不該使用公共交通工具通勤，並在工作現場應該遵守保持社交距離的准則。

約翰遜説，英國自周三起將解除一天只能外出活動一次的禁令，人民的戶外活動將不受限制。他說，英國人民將可以跟同住的人一起曬日光浴丶開車到別的地方與從事體育活動。但約翰遜也強調，英國人在公共場合必須持續遵守保持社交距離的准則，政府也將提高違反保持社交距離准則的罰金。

約翰遜說，有鑑於英國的新冠感染率與死亡率都持續下降，政府才能藉此來放松防疫准則。但他也強調，如果現在便全面解封，將毀掉之前達成的防疫成就，並讓英國出現第二波新冠疫情。

約翰遜預估，英國將可能讓年幼的孩童在6月1日後返回學校，而部分觀光業者與公共場合一個月後，也可以在遵守保持社交距離的前提下，重新對外開放。

歐洲數國解封倒數

根據統計，目前全球有數百萬人因新冠疫情而失業。雖然各國政府都面臨重啟商業活動的壓力，但大部分的政府都選擇逐步解封。

周一起，法國人民將可以在無須填寫申請表的情況下在戶外走動。此外，教職員工將返回學校，而部分商家也可重新開業。但酒吧丶餐廳與電影院仍會呈現歇業的狀態。

在西班牙，住在都會地區以外的人民可以開始在有戶外區域的酒吧與餐廳與家人或朋友聚會。隨著歐洲各國的新冠病亡率持續下降，多國政府都開始認定解除封鎖指日可待。

然而，有些地區也開始出現第二波新冠疫情。德國日前才逐漸鬆綁封鎖禁令，數據顯示德國的新冠感染率已再次上升。德國數個屠宰場發生嚴重群聚感染事件。早在今年四月，巴符州比肯費爾德（Birkenfeld）的一家肉食品生產廠就有大量員工被檢驗出感染新冠肺炎。如今在北威州的科斯費爾德（Coesfeld）和奧爾－埃肯施維克（Oer-Erkenschwick）以及石荷州巴德布拉姆斯特市（Bad Bramstedt）的屠宰場都出現疫情。事實上，多年來肉食品業因為員工工作及住宿條件惡劣飽受批評。

科斯費爾德衛生局表示，直至本周六，當地一家屠宰場中有183人感染新冠肺炎。該屠宰場共有1200名員工，約920人接受了篩檢。奧爾－埃肯施維克屠宰場的1250名工作人員中則有33人感染。巴德布拉姆斯特市的屠宰場也有109人檢驗呈陽性。

北威州和石荷州已下令檢查肉食品業以及雇工集體宿舍的衛生措施。德國食品餐飲協會（NGG）確信，員工宿舍的情況是造成病毒傳播的因素。肉食品制造業的大量員工來自東歐和南歐，他們生活在狹窄的宿舍裡，而且衛生設施不足。

即便如此，除了法國與西班牙外，比利時與希臘周一也將開始逐步解除封鎖。此外，之前疫情相當嚴重的土耳其周日 (5月10日) 也開放65歲以上的公民到戶外活動。

雖然歐洲多國本周起將逐步解封，但歐洲各國期望重啟職業足球賽事的希望，恐再次落空。西班牙丶德國與葡萄牙等地都傳出足球員群聚感染的現象，但這些國家的足球隊老板仍堅稱，原訂在數周後重新啟動賽事的計畫仍未改變。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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