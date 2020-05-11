快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

〈圖輯〉紐約華埠街道的老人、清潔員與無家可歸者

世界日報 / 圖與文／金春香
民眾全副武裝拉著推車去超市採購。
民眾全副武裝拉著推車去超市採購。

華埠東百老匯街頭的快遞人員身影。
華埠東百老匯街頭的快遞人員身影。

世紀疫情下，紐約大蘋果的風貌，以及紐約客的行為模式，都悄悄改變了。

凌晨1時至5時，紐約市暫時關閉所有地鐵，進行全面清潔和消毒，每天凌晨都會如此，直至疫情結束。上午的地鐵車廂乾淨了不少，不知道是不是心理作用，有的乘客竟然乾脆不戴口罩，把地鐵座位當作了個人沙發，也有乘客一上車就對著座位噴消毒水，然後才坐下。

5月6日凌晨1時至5時紐約市暫時關閉所有地鐵，進行全面清潔和消毒，之後每天凌晨都會如此，直至疫情結束；6日上午的地鐵看著乾淨了不少，不知道是不是心理作用，有的乘客乾脆不戴口罩、把地鐵座位當作了個人沙發，而圖中左側的那對華裔耆老夫婦，一上車就對著座位噴消毒水，然後才坐下。
5月6日凌晨1時至5時紐約市暫時關閉所有地鐵，進行全面清潔和消毒，之後每天凌晨都會如此，直至疫情結束；6日上午的地鐵看著乾淨了不少，不知道是不是心理作用，有的乘客乾脆不戴口罩、把地鐵座位當作了個人沙發，而圖中左側的那對華裔耆老夫婦，一上車就對著座位噴消毒水，然後才坐下。

市警派出1000名警員與遊民服務局合作，第一晚將100多名在車廂過夜的遊民勸離到了收容所或醫院；白天之後，雖然在地鐵上仍看到遊民，但數量少了很多。

大都會運輸署(MTA)清潔地鐵的6日凌晨，市警派出1000名警員與遊民服務局合作，將100多名在車廂過夜的遊民勸離到了收容所或醫院；6日白天，很多出行者仍表示在地鐵上看到遊民，但數量少了很多。
大都會運輸署(MTA)清潔地鐵的6日凌晨，市警派出1000名警員與遊民服務局合作，將100多名在車廂過夜的遊民勸離到了收容所或醫院；6日白天，很多出行者仍表示在地鐵上看到遊民，但數量少了很多。

地鐵B線和D線華埠格蘭街（Grand St.）出口處，原本是家水果攤，如今攤位也成了人們暫時歇腳的地方；路上一位騎車買菜的華裔男子，自行車後面插著一面美國國旗，為美國，也為紐約加油。

一位騎車買菜的華裔男子自行車上插著一面美國國旗，引得路人觀看。
一位騎車買菜的華裔男子自行車上插著一面美國國旗，引得路人觀看。

這個攤位原本是家水果攤，就在地鐵B線和D線華埠格蘭街(Grand St.)出口處，如今攤位也成了人們暫時歇腳的地方。
這個攤位原本是家水果攤，就在地鐵B線和D線華埠格蘭街(Grand St.)出口處，如今攤位也成了人們暫時歇腳的地方。

雖然陰天，但華埠街頭人流似乎逐漸多了起來。有人在疫情期間，仍堅持保證華埠的乾淨整潔，華埠共同發展機構清潔員工配戴口罩和面罩，清潔街道的身影，令人動容。

青年在東百老匯街頭騎電動滑板車。
青年在東百老匯街頭騎電動滑板車。

近三周前紓困金開始到達個人賬戶起，華埠各家銀行門前就有大批排隊等待查看銀行賬戶的耆老，直到6日這種勢頭仍未減退。
近三周前紓困金開始到達個人賬戶起，華埠各家銀行門前就有大批排隊等待查看銀行賬戶的耆老，直到6日這種勢頭仍未減退。

紐約雖然「暫停」，但華社的勤勉互助與濃濃的人情味，不因維持社交距離而疏遠。很多藥店在門口立起桌子進行非接觸取藥，華裔老人想進入藥店，店內員工開門幫助老人，這是華社美麗的風景。

紐約華社很多藥店都在門口立起桌子進行非接觸取藥，一名華裔老人想進入這家藥店，店內員工開門幫助老人。
紐約華社很多藥店都在門口立起桌子進行非接觸取藥，一名華裔老人想進入這家藥店，店內員工開門幫助老人。

紐約中華公所與Rethink Food NYC合作每周周一至周五上午11時免費派餐，每天派出600份，排在第一位的華埠男子10時就到中華公所門前等待。
紐約中華公所與Rethink Food NYC合作每周周一至周五上午11時免費派餐，每天派出600份，排在第一位的華埠男子10時就到中華公所門前等待。

紐約中華公所與Rethink Food NYC合作，每周一至周五上午11時免費派餐，每天派出600份，排在第一位的華埠男子10時就到中華公所門前等待。

華埠共同發展機構清潔員工配戴口罩和面罩清潔街道，該機構行政總監陳作舟說，日前華埠餐館經常為清潔工送免費餐，感謝他們在疫情期間仍堅持保證華埠的乾淨整潔。
華埠共同發展機構清潔員工配戴口罩和面罩清潔街道，該機構行政總監陳作舟說，日前華埠餐館經常為清潔工送免費餐，感謝他們在疫情期間仍堅持保證華埠的乾淨整潔。

走進哥倫布公園，雖然人煙冷清，還是有華裔老太太悠閒享用早餐。以往這個時間華埠哥倫布公園聚滿了聊天、打牌、拉奏二胡的華埠居民，如今椅子上只剩一名坐著進入夢鄉的外族裔。

雖然人煙冷清，哥倫布公園里還是有華裔老太太悠閒享用早餐。
雖然人煙冷清，哥倫布公園里還是有華裔老太太悠閒享用早餐。
以往這個時間華埠哥倫布公園聚滿了聊天、打牌、拉奏二胡的華埠居民，如今的椅子上只剩一名坐著進入夢鄉的外族裔。
以往這個時間華埠哥倫布公園聚滿了聊天、打牌、拉奏二胡的華埠居民，如今的椅子上只剩一名坐著進入夢鄉的外族裔。
雖然陰天，但華埠街頭人流似乎逐漸多了起來。
雖然陰天，但華埠街頭人流似乎逐漸多了起來。

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

超英趕美！俄羅斯確診人數狂飆至全球第三 網猜4關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，儘管台灣疫情已趨緩，其它國家的確診個案仍未容樂觀。近期俄羅斯境內的確診病例突破22萬，直線飆升至全球第三名，僅次於重災區美國及西班牙，讓人絲毫不敢輕忽疫情發展。消息傳至台灣社群論壇PTT後，也引發廣大網友熱議。

圖表看疫情／全球412萬人染新冠肺炎 俄成病例第3多國家

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有187個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾412萬人，超過28萬人喪命，致死率約7%。

全球新冠肺炎逾28.2萬死 確診逼近412萬例

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少28萬2447人死於2019冠狀病...

西班牙增123例新冠肺炎死亡 創3月19日以來新低

美國CNN報導，西班牙衛生部11日表示，過去24小時國內新增123例新冠肺炎死亡，創3月19日以來單日病故人數新低。美國...

俄羅斯單日確診創新高 普亭將就疫情發表談話

俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）單日確診人數再創紀錄，累計死亡人數已超過2000人，總統普亭今天...

歐亞疫情兩樣情 歐洲逐步解封、亞洲病例再增

歐洲大片區域今天開始慢慢鬆綁新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫封鎖令。然而中國武漢市歷經數週再傳新增...

新冠肺炎疫情衝擊 泰國今年外籍旅客恐銳減65%

路透報導，泰國觀光局（TAT）11日估計，由於新冠肺炎重創全球旅遊業，泰國今年外籍旅客恐銳減三分之二，至1400萬人次。...

韓國夜店群聚感染至少94例 到校上課又延期

韓國首爾市梨泰院夜店發生群聚感染，首爾市轄內相關確診數今天再增10例，全國至少累計達94例。教育部今天也因此宣布各級學校...

全球累計確診超過411萬 俄確診人數僅次於美、西

本周一（5月11日），自年初1月25日開始閉園的上海迪士尼樂園重新對游客開放，成為全球首個恢復運營的樂園。據悉，該樂園現采取了提前預約、限制人流、體溫檢測、出示健康碼等防疫措施。資料顯示，今年第一季度，迪斯尼淨利潤僅為4.75億美元，同比下降約91%。

德國再添357人感染新冠肺炎 累計確診逼近17萬例

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特‧科赫研究所」今天的數據顯示，境內新增357人感染2019冠狀病毒疾病（COVID...

疫情快速升溫！卡達新增確診數連4天破千 累計23623例

中東國家卡達11日新增1103起新冠肺炎確診案例，單日確診人數連續第4天破千，疫情呈快速上升趨勢，目前累計確診達2萬36...

菲律賓疫情發燒 確診病例突破1.1萬

菲律賓衛生部今天宣布，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例已突破1萬1000例

熱門新聞

無慢性病40多歲男染疫亡 張上淳歸納兩大致死原因

40多歲夫婦同染疫 妻出院一個月後與夫天人永隔

今日無新增病例！案197新冠確診四旬男 多重器官衰竭死亡

圖表看疫情／全球412萬人染新冠肺炎 俄成病例第3多國家

美國好挺台？吳釗燮：美國至今不願為我參與WHA提案

獨／送件挨批逆時中 侯友宜寫信給基層：不是意氣之爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。