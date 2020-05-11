〈圖輯〉紐約華埠街道的老人、清潔員與無家可歸者

華埠東百老匯街頭的快遞人員身影。

世紀疫情下，紐約大蘋果的風貌，以及紐約客的行為模式，都悄悄改變了。

凌晨1時至5時，紐約市暫時關閉所有地鐵，進行全面清潔和消毒，每天凌晨都會如此，直至疫情結束。上午的地鐵車廂乾淨了不少，不知道是不是心理作用，有的乘客竟然乾脆不戴口罩，把地鐵座位當作了個人沙發，也有乘客一上車就對著座位噴消毒水，然後才坐下。

5月6日凌晨1時至5時紐約市暫時關閉所有地鐵，進行全面清潔和消毒，之後每天凌晨都會如此，直至疫情結束；6日上午的地鐵看著乾淨了不少，不知道是不是心理作用，有的乘客乾脆不戴口罩、把地鐵座位當作了個人沙發，而圖中左側的那對華裔耆老夫婦，一上車就對著座位噴消毒水，然後才坐下。

市警派出1000名警員與遊民服務局合作，第一晚將100多名在車廂過夜的遊民勸離到了收容所或醫院；白天之後，雖然在地鐵上仍看到遊民，但數量少了很多。

大都會運輸署(MTA)清潔地鐵的6日凌晨，市警派出1000名警員與遊民服務局合作，將100多名在車廂過夜的遊民勸離到了收容所或醫院；6日白天，很多出行者仍表示在地鐵上看到遊民，但數量少了很多。

地鐵B線和D線華埠格蘭街（Grand St.）出口處，原本是家水果攤，如今攤位也成了人們暫時歇腳的地方；路上一位騎車買菜的華裔男子，自行車後面插著一面美國國旗，為美國，也為紐約加油。

一位騎車買菜的華裔男子自行車上插著一面美國國旗，引得路人觀看。

這個攤位原本是家水果攤，就在地鐵B線和D線華埠格蘭街(Grand St.)出口處，如今攤位也成了人們暫時歇腳的地方。

雖然陰天，但華埠街頭人流似乎逐漸多了起來。有人在疫情期間，仍堅持保證華埠的乾淨整潔，華埠共同發展機構清潔員工配戴口罩和面罩，清潔街道的身影，令人動容。

青年在東百老匯街頭騎電動滑板車。

近三周前紓困金開始到達個人賬戶起，華埠各家銀行門前就有大批排隊等待查看銀行賬戶的耆老，直到6日這種勢頭仍未減退。

紐約雖然「暫停」，但華社的勤勉互助與濃濃的人情味，不因維持社交距離而疏遠。很多藥店在門口立起桌子進行非接觸取藥，華裔老人想進入藥店，店內員工開門幫助老人，這是華社美麗的風景。

紐約華社很多藥店都在門口立起桌子進行非接觸取藥，一名華裔老人想進入這家藥店，店內員工開門幫助老人。

紐約中華公所與Rethink Food NYC合作每周周一至周五上午11時免費派餐，每天派出600份，排在第一位的華埠男子10時就到中華公所門前等待。

紐約中華公所與Rethink Food NYC合作，每周一至周五上午11時免費派餐，每天派出600份，排在第一位的華埠男子10時就到中華公所門前等待。

華埠共同發展機構清潔員工配戴口罩和面罩清潔街道，該機構行政總監陳作舟說，日前華埠餐館經常為清潔工送免費餐，感謝他們在疫情期間仍堅持保證華埠的乾淨整潔。

走進哥倫布公園，雖然人煙冷清，還是有華裔老太太悠閒享用早餐。以往這個時間華埠哥倫布公園聚滿了聊天、打牌、拉奏二胡的華埠居民，如今椅子上只剩一名坐著進入夢鄉的外族裔。