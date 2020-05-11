聽新聞
test
0:00 / 0:00
〈圖輯〉紐約華埠街道的老人、清潔員與無家可歸者
世紀疫情下，紐約大蘋果的風貌，以及紐約客的行為模式，都悄悄改變了。
凌晨1時至5時，紐約市暫時關閉所有地鐵，進行全面清潔和消毒，每天凌晨都會如此，直至疫情結束。上午的地鐵車廂乾淨了不少，不知道是不是心理作用，有的乘客竟然乾脆不戴口罩，把地鐵座位當作了個人沙發，也有乘客一上車就對著座位噴消毒水，然後才坐下。
市警派出1000名警員與遊民服務局合作，第一晚將100多名在車廂過夜的遊民勸離到了收容所或醫院；白天之後，雖然在地鐵上仍看到遊民，但數量少了很多。
地鐵B線和D線華埠格蘭街（Grand St.）出口處，原本是家水果攤，如今攤位也成了人們暫時歇腳的地方；路上一位騎車買菜的華裔男子，自行車後面插著一面美國國旗，為美國，也為紐約加油。
雖然陰天，但華埠街頭人流似乎逐漸多了起來。有人在疫情期間，仍堅持保證華埠的乾淨整潔，華埠共同發展機構清潔員工配戴口罩和面罩，清潔街道的身影，令人動容。
紐約雖然「暫停」，但華社的勤勉互助與濃濃的人情味，不因維持社交距離而疏遠。很多藥店在門口立起桌子進行非接觸取藥，華裔老人想進入藥店，店內員工開門幫助老人，這是華社美麗的風景。
紐約中華公所與Rethink Food NYC合作，每周一至周五上午11時免費派餐，每天派出600份，排在第一位的華埠男子10時就到中華公所門前等待。
走進哥倫布公園，雖然人煙冷清，還是有華裔老太太悠閒享用早餐。以往這個時間華埠哥倫布公園聚滿了聊天、打牌、拉奏二胡的華埠居民，如今椅子上只剩一名坐著進入夢鄉的外族裔。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言