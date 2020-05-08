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南韓29歲男確診前一晚「玩遍5夜店」 網友暴怒

世界日報 / 編譯中心╱綜合7日電
圖為京畿道一間購物中心逛街人潮。 歐新社
圖為京畿道一間購物中心逛街人潮。 歐新社

南韓在連續3天境內零確診後，7日又出現一名本土案例，這名29歲男性在輾轉跑了5家夜店後，隔日出現發燒、腹瀉等症狀；當時五家店共有2000名顧客，當局目前已掌握57名接觸者，其中1人已確診。

韓聯社報導，男子5月1日晚至2日凌晨，在近5個小時內輾轉首爾梨泰院5家夜店，當晚還光顧附近的便利商店。他2日出現病徵，6日確診，目前入院接受治療。

男子確診消息曝光後，一夜之間成為眾矢之的，社會也出現擔心「新天地教會」般的大型群聚感染再起，網友也紛紛留言：「真是氣死了，這個年輕人怎麼這麼不聽話！」、「夜店裡很少有人戴口罩，萬一集體感染怎麼辦？」

在輿論壓力下，一名自稱是該患者的男子7日在SNS道歉：「在疫情還未結束的情況下，我在小長假期間到處旅行，還去了夜店，我沒有任何辯白的餘地，是我的錯誤。」南韓7日確診累計達1萬810例。

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