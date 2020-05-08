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突破新冠病毒研究：只要感染過都會產生抗體

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
研究：所有新冠病毒感染者 不論年齡 性別或病情嚴重程度均會產生抗體 路透社
研究：所有新冠病毒感染者 不論年齡 性別或病情嚴重程度均會產生抗體 路透社

一項最新研究為對抗新冠病毒的嚴峻挑戰，帶來了一線希望：幾乎所有感染過新冠病毒的病患，不論年齡、性別或病情嚴重程度，最終都會產生抗體。

抗體是人體為抵抗病原體而產生的免疫蛋白質分子。美國等多個國家都希望藉由抗體測試，協助確定哪些人已對新冠病毒免疫、可重新開始工作。具有免疫力者可以在高傳染環境中取代弱勢個體，在人群中建立研究者所謂的「免疫屏蔽」。

研究者根據紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)病毒學家克拉莫(Florian Krammer)開發出來的抗體檢測進行研究，該抗體檢測的假陽性率不到1％。

研究緩解了人們過去擔心只有重病患者才能產生抗體的憂慮。研究人員發現，即使症狀輕微的人也能產生足夠的抗體；抗體水平也沒有年齡或性別差異。

研究人員總共測試了624人，他們都同意成為恢復性血漿(從其血液中提取抗體)的潛在捐助者。

測試一開始，只有511人顯示出很強的抗體水平，42人的抗體水平很低，71人沒有抗體。但一個多星期後，其中64名原本抗體水平很弱或沒有顯示出抗體的人再回來做檢測時，只有3人沒有抗體，其他人身上多少都有抗體了。

研究者表示，這代表測試抗體的時間早晚，大大影響結果。專家說，研究的下一步是確認抗體可以對抗病毒、保護人體。

位在聖路易斯的華盛頓大學(Washington University)病毒學家魏蘭(Sean Whelan)指出，「現在的問題是，這些抗體在中和病毒、保護人體免受感染的程度有多高。我們相信所有抗體應該都能提供免疫保護。」

克拉莫的研究小組稍早針對十多人進行研究發現，抗體水平與中和活性水平相當。克拉莫表示，所有產生出抗體的人都可能對新冠病毒具有一定的免疫力，至於免疫力可以持續多長時間，則有賴持續觀察。

新冠肺炎 COVID-19

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