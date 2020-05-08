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突破新冠病毒研究：抗凝血劑治療可提升存活率

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合7日電
紐約醫院研究發現：使用抗凝血劑治療新冠病患 有助增加存活率 美聯社
紐約醫院研究發現：使用抗凝血劑治療新冠病患 有助增加存活率 美聯社

根據「美國心臟病學會期刊」 (JACC)6日發表的研究報告指出，透過紐約市2733名新冠肺炎重症患者的治療紀錄中，初步發現使用抗凝血劑有機會增加存活的機會。

該研究報告的作者之一，同時也是紐約西奈山醫院(Mount Sinai hospital)的主任醫師福斯特(Valentin Fuster)表示，這項觀察是透過病例審查和嚴格且廣泛的的隨機研究所獲得的結果；該研究目前顯示，使用抗凝血劑治療新冠肺炎是有希望的。

福斯特說：「我的意見很保守，但我必須說我認為有希望，這替我們對新冠肺炎的研究開啟一扇門。」

自3月以來歐洲和美國就相繼傳出一些患者出現血栓病症，血液呈現凝膠或半固體的狀態；病患的驗屍報告中顯示，一些死於突發性休克的屍體肺部中帶有微凝血塊，反而沒有出現典型症狀造成的損傷。

「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)上個月發表的一項報告顯示，有五名30歲至40歲新冠肺炎的患者被列為異常案例，他們都出現嚴重中風的症狀。

儘管如此，根據西奈山醫院自3月14日至4月11日之間的研究，針對各家分院沒有使用呼吸器的病患中，使用抗凝血劑治療的患者死亡率，和未使用抗凝血劑患者的死亡率相去不遠，但使用抗凝血劑者可存活較久，中位數介於14天至21天。

另外一項重要的研究也發現，使用抗凝血劑是相對安全的治療，由於抗凝血劑可能產生嚴重的副作用，包括血液出現抗凝血物或血流不止，但研究結果顯示無論是否使用抗凝血劑，這些副作用在患者身上並沒有相對嚴重的結果。

福斯特根據研究的結果表示，幾天前醫院開始改變新冠肺炎的治療標準程序，並開始提供患者更高劑量的抗凝血劑。

新冠肺炎 COVID-19

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