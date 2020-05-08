解封仍不安…美國民眾近9成時間宅在家

各州雖然放寬居家避疫禁令，但透過手機GPS資料發現，但截至4月30日民眾仍有多達89%的時間待在家中，出門時間並沒有暴增；此外，鄉村地區出門的時間，比都會區還多。

華盛頓郵報取得SafeGraph公司的手機GPS資料，將使用者晚上6時至7時所在地定義為「家」，檢視1800萬支手機的資料。

研究發現各地呈現極大差距，紐約、底特律和芝加哥等新冠肺炎疫情較嚴重的都會區，民眾出門時間仍不多；不過在人口密度不高的鄉村地區，民眾較常外出，亞利桑納州的一個郡，甚至已回到3月初的程度。

目前發現去公園的民眾增加，但前往公司的人自3月中旬開始大減後，至4月底仍沒有太大起色；SafeGraph也發現，前往沃爾瑪(Walmart)等超商的比例增加，已接近3月水準，速食店也有成長。

而手機定位資料，也與馬里蘭大學5月5日發布的民調結果一致；超過半數民眾表示，對於前往超商感到自在，但有78%不偏好在餐廳內用餐；67%對外出購買服飾感到不自在，僅有18%民眾贊成重啟電影院。

由此可見，儘管州長宣布開放商家營業，消費民眾並未大幅增加。在搶先開放理髮店、健身房的喬治亞州，與4月初92%在家的高峰相比，目前仍有86%時間在家。

在疫情第二嚴重的新澤西州仍實施居家避疫，但2日開放高爾夫球場，仍是待在家的比例最高，變化幅度最小的州；民眾仍有96%的時間在家，只比高峰少了1.7%。

蒙大拿州則是外出變化最大的州，外出比例較避疫高峰多了10%；阿拉斯加州和南達科他州居民在家時間最少僅有80%。若將範圍縮小到以郡為單位，亞利桑納州的拉巴斯郡 (La Paz County)外出比例爆增25%全國居冠，僅有57%時間在家幾乎與3月初相同。

整體來看，在超市等必要消費場所距離較遠，外送服務較不普遍的郊區，民眾出門時間較多；但全國的趨勢是一致的，當民眾被要求待在家，絕大多數人聽從指令。