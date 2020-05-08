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八大行業宣布解禁！各縣市評估安全可開放營業

解封停看聽… 美國6州確診案例爆不停

世界日報 / 編譯林育正／綜合7日電

儘管公衛專家警告不要太快解封，目前已經有90%的州放寬居家避疫等限制，讓部分商場、餐廳和電影院重啟營業；哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)分析約翰霍普金斯大學資料，發現26個州和屬地上周的確診人數，比前一周還多。

下列各州數字為3日結束當周，與26日結束當周相比的新增數字。

伊利諾州：較前周新增4050例

兩周以來，伊利諾州再次出現單日超過2000人確診，至今逾7萬例；雖然芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)宣稱疫情已和緩，但仍是疫情熱點，截至7日全市死亡已超過1200人。

明尼蘇達州：較前周新增1815例

州長沃茲(Tim Walz)允許8萬至10萬名製造業和工業勞工復工，5日儘管確診超過600例，他仍宣布非必要手術將在下周恢復進行。1日明州才首次出現單日超過300確診，之後每天400確診起跳，情況不樂觀。

德州：較前周新增1324例

德州是喬治亞州後解封最迅速的州，上周五圖書館、博物館、餐廳和電影院已允許25%的來客數，本周還將開放理髮店和美甲沙龍。不過上周，卻有多達五天單日超過1000確診，州長艾伯特(Greg Abbott)更在一通被外洩的通話中坦承「你放越多人到外面，會有更高的機率染病」。

維吉尼亞州：較前周新增1274例

維吉尼亞對放寬限制較為謹慎，只在1日宣布開放非必要手術。在1日出現單日更有1000確診，一周有五天單日超過800人。

馬里蘭州：較前周新增1147例

馬里蘭州是沒有放寬居家避疫令，但確診增加的兩個州之一；在1日湧現1700例確診，州長霍根 (Larry Hogan)也表示家禽業有超過260人確診。

愛阿華州：較前周新增1125例

州長萊諾斯(Kim Reynolds)為七個未下令居家避疫的州長之一，但肉品加工廠感染情況嚴重；在四個肉品加工廠，一共有超過1600人確診。副總統潘斯更表示，愛州首府德梅因是白宮迫切關注的城市。

新冠肺炎 COVID-19

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