新冠病毒太狡詐！從頭到腳都攻擊 連醫師也摸不透

67歲的盧梭(Garvon Russell)因身體不適，到紐約市一家醫院掛急診，結果確診感染新冠病毒；但他的身體從頭到腳都遭病毒攻擊，令醫師不解。

盧梭對抗病魔期間，出現肺浸潤、血管缺氧、腎衰竭、左腳血栓塞而臃腫等症狀；已退休的他兩周後幸運出院，說道：「住院期間很無聊。」

隨著新冠肺炎患者人數增加，醫師也在學習新冠病毒如何從感染肺部，可能造成肺炎和急性呼吸窘迫症；有些病患則像盧梭會出現較嚴重的症狀，病毒轉移並攻擊腦部、腎臟、心臟、血管和消化系統。

部分病患會出現突發性中風、肺栓塞或心臟病症狀，也有人腎衰竭或腸道發炎。病毒也會感染神經系統，引發痙攣、產生幻覺或失去味覺和嗅覺，造成孕婦流產等。

新冠病毒的影響遠超過醫師對病毒感染的認知，紐約-長老會醫院／哥倫比亞大學厄文醫學中心(NYP/CUIMC)腎臟學醫師瑪雅‧拉奧(Maya Rao)說： 「新冠病毒似乎攻擊許多系統，我們不清楚每個人會發生的症狀。」拉奧正在醫治出現腎衰竭症狀的新冠肺炎確診病患。

波士頓貝斯以色列醫院(BIDMC)神經學醫師薩林(Magdy Selim)收治出現中風症狀確診病患；他說：「有時候，每個嚴重的感染看起來都類似這種，但並非所有症狀都發生在同一名患者身上，這些是病入膏肓的病人。」

部分年輕的病患的症狀表現不明顯，身體也相對健康；部分兒童則出現類似「川崎病」(Kawasaki disease)的症狀，出現心臟和腸道急性發炎。

嚴重發炎是大多數新冠肺炎嚴重病例的普遍臨床症狀，可能造成血栓塞等併發症，就算是年輕力壯的病患也會因為迅速且廣泛的栓塞導致中風和肺栓塞。

荷蘭一篇發表於「血栓形成研究」(Thrombosis Research)期刊的報告顯示，49%入住加護病房的新冠肺炎確診患者出現栓塞併發症，大多為肺栓塞但也有部分中風病例；出現前述併發症的病患，死亡機率為出現其他併發症病患的5.4倍。

研究第一作者、萊登大學醫學中心(LUMC)內科與血管藥物專家克洛克(Erik Klok)說：「我們對於所見情況相當訝異，這不是一般流感會出現的情況。」

研究中訪問的33歲的確診病患賽琴‧亞歷山卓(Sagine Alexandre)沒有中風病史，她的復原情況良好，不僅左臂恢復力氣，還能下床走動；她自4月1日住院起就沒再親自見過家人，「缺乏親友陪伴，很難對抗病魔，多虧了視訊電話，那是我(接受治療期間)所擁有的全部。」