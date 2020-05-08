新型冠狀病毒自眼侵入 比SARS強百倍

香港大學公共衛生學院的研究顯示，眼睛是新型冠狀病毒侵入人體的重要管道，從眼部感染近百倍於SARS與禽流感，大眾應勤洗手、避免揉眼睛。

南華早報指出，實驗室測試顯示，新型冠狀病毒遠比SARS病毒更易感染上呼吸道與結膜。

這份由香港大學公共衛生學院學者陳志偉所率團隊做的研究刊登於最新一期「刺胳針呼吸醫學」期刊（The Lancet Respiratory Medicine），成為全球第一批提出新型冠狀病毒能同時透過呼吸道與眼睛感染人體證據的研究團隊。

陳志偉說：「我們在實驗室培養採自呼吸道與眼部的組織供新型冠狀病毒研究，並與SARS與H5N1做比較，發現新型冠狀病毒能比SARS更有效率地感染結膜與上呼吸道，病毒等級高於SARS約80到100倍。」

「這也解釋了為何新型冠狀病毒的感染性超過SARS，研究也凸顯眼部可能是新型冠狀病毒傳染給人的重要途徑。」

這份研究也強化先前要大眾別揉眼睛、勤洗手以防感染的建議。先前有研究發現，新型冠狀病毒可存活於不鏽鋼或塑膠表面長達7天。