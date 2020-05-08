快訊

川普貼身助理確診！白宮：總統檢測呈陰性 很健康

一封詐騙email 為何擠下蘇揆登頭條？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普貼身助理確診！白宮：總統檢測呈陰性 很健康

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
擔任川普總統（右）貼身侍從官的一名美國海軍成員7日確診。圖為川普昨日至鳳凰城。（美聯社）
擔任川普總統（右）貼身侍從官的一名美國海軍成員7日確診。圖為川普昨日至鳳凰城。（美聯社）

擔任川普總統貼身助理(personal valet)的一名美國海軍成員，7日證實確診感染新冠病毒，其工作內容經常需要與川普和第一家庭接觸，此消息再度引起外界對川普可能接觸到新冠病毒的擔憂。

CNN報導，貼身助理隸屬軍隊菁英部隊，致力於服務白宮，經常與總統和第一家庭密切共事；CNN引述白宮消息來源說，川普6日獲悉該助理確診後很生氣(upset)，他也因此再度由白宮醫生做了新冠檢測。

白宮稍晚透過聲明證實CNN的報導，白宮副發言人吉德里(Hogan Gidley)在聲明中說，他們近期從白宮醫療小組(medical unit)處得知，一名在白宮工作的美軍成員確診感染新冠病毒，總統和副總統之後檢測新冠呈陰性，健康狀況都很好。

CNN引述白宮消息來源報導，確診的貼身助理尚未公布身分，在6日上午出現症狀，但「川普身邊有人確診」的消息，已在白宮西廂引起軒然大波；川普向來以有潔癖自居，此前曾訓斥在他面前打噴嚏或咳嗽的助手，他也說自己幾乎不生病。

目前川普、副總統潘斯以及經常與他們一起工作的資深官員，依舊每周檢測一次新冠病毒，白宮用的檢測方法是雅培藥廠(Abbott Laboratories)的快篩檢測，15分鐘即出結果；檢測通常在西廂辦公室隔壁的艾森豪行政大樓進行，若確診，數分鐘內即被告知。

不過白宮尚未對員工嚴苛執行保持社交距離，室內也極少人戴口罩，其中也包括川普的貼身助理。川普本周稍早在空軍一號表示，並不擔心和其他人近距離接觸，因為身邊人都定期檢測。

「檢測結果五分鐘就有了，我們的檢測很好，不然他們也不會獲允和我一起出行。」川普說，「這不是我的選擇，是有一群人想確保他們做了檢測，其中也包括特勤人員。」

但即便檢測呈陰性或無症狀，也不代表就不會傳播新冠病毒，因為潛伏期因人而異，從兩天到14天不等，新冠病患出現症狀前的兩天時間裡，也可能將病毒傳播給他人。

根據聯邦疾病防止中心(CDC)的指導，健康人若近期曾與新冠確診病患接觸，應居家隔離14天，並密切留意自身健康，每天測兩次體溫，同時還應遠離高危易感人群；目前白宮尚未表明川普會否遵守CDC的這項建議。

新冠肺炎 COVID-19 川普 社交距離 潘斯 口罩 特勤人員

相關新聞

川普貼身助理確診！白宮：總統檢測呈陰性 很健康

擔任川普總統貼身助理(personal valet)的一名美國海軍成員，7日證實確診感染新冠病毒，其工作內容經常需要與川普和第一家庭接觸，此消息再度引起外界對川普可能接觸到新冠病毒的擔憂。

世衛專家：染疫病癒復陽 應非復發

新冠肺炎患者痊癒後檢測呈陽性，就是所謂的「復陽」，原因成謎。南韓衛生官員四月通報超過一百起這樣的病例，引發病癒患者可能二度感染的憂慮。但世界衛生組織專家說，這可能是患者肺部在排出死亡的細胞，並非復發。

圖表看疫情／法國下周解封定案 日本批准瑞德西韋成抗疫用藥

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有187個國家（地區）傳出確診案例，病例數達383萬餘人，超過26.8萬人喪命，致死率約7%。

俄國莫斯科疫情嚴峻 管制措施延長至月底

路透報導，俄國首都莫斯科市長索比亞寧7日在部落格貼文表示，防堵新冠肺炎的管制措施將延長至31日。索比亞寧說，自3月下旬開...

疫情肆虐歐洲逾15萬死 英義西法4國占最多

根據法新社截至台北時間下午5時10分統計，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）已在歐洲造成15萬人以上死亡...

日文化因疫而變 傳真機終於改電郵

作為科技大國的日本，至今仍有不少人使用昭和時代的傳真機和印章，不過因新冠疫情，這現象已逐漸改變。新潟管理大學的教授採利切夫認為，年長勞工對新科技的排斥...

日本東京疫情似趨緩 單日新增連5天低於百例

日本東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情似有趨緩，在4月高峰期動輒單日新增破百例、甚至破200例後，今天單...

法研究：新型冠狀病毒 可能1月或2月初境內傳播

一名法國公民記者引述巴黎巴斯德研究所（Institut Pasteur）研究員文章表示，新型冠狀病毒可能早在今年1月就於...

駐印度記者秀彰化檢疫所豪華便當 說印度封城搶這兩樣

華航包機本月4日載回位在印度的台灣人，隔日有百人到彰化檢疫所集中隔離，其中中文媒體駐印度特約記者「印度尤」也住進彰化檢疫...

巴西單日新增新冠肺炎死亡病例 創最高紀錄

巴西衛生部當地時間6日宣佈，當天巴西新增新冠肺炎確診病例10503例，創單日確診數新高，累計確診125218例；新增死亡...

俄國單日新冠肺炎確診數再創紀錄 暴增1萬1231例

路透報導，俄國當局7日通報，暴增1萬1231例新冠肺炎確診，再創單日新高，累積至17萬7160例，其中1625例死亡。此...

新加坡新增741起新冠肺炎病例 僅五人是公民和永久居民

聯合早報報導，新加坡今天新增741起冠病病例，星國總病例達2萬零939起。

熱門新聞

圖表看疫情／法國下周解封定案 日本批准瑞德西韋成抗疫用藥

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」 遭駁回確定

「韓國瑜犯了什麼錯？」趙少康曝罷韓團體全為3個字

新增1境外移入…女赴卡達工作染疫 台灣總計440例

深夜8通電話急叩高嘉瑜？司法院秘書長：急著解釋對方誤解

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。