川普貼身助理確診！白宮：總統檢測呈陰性 很健康

擔任川普總統貼身助理(personal valet)的一名美國海軍成員，7日證實確診感染新冠病毒，其工作內容經常需要與川普和第一家庭接觸，此消息再度引起外界對川普可能接觸到新冠病毒的擔憂。

CNN報導，貼身助理隸屬軍隊菁英部隊，致力於服務白宮，經常與總統和第一家庭密切共事；CNN引述白宮消息來源說，川普6日獲悉該助理確診後很生氣(upset)，他也因此再度由白宮醫生做了新冠檢測。

白宮稍晚透過聲明證實CNN的報導，白宮副發言人吉德里(Hogan Gidley)在聲明中說，他們近期從白宮醫療小組(medical unit)處得知，一名在白宮工作的美軍成員確診感染新冠病毒，總統和副總統之後檢測新冠呈陰性，健康狀況都很好。

CNN引述白宮消息來源報導，確診的貼身助理尚未公布身分，在6日上午出現症狀，但「川普身邊有人確診」的消息，已在白宮西廂引起軒然大波；川普向來以有潔癖自居，此前曾訓斥在他面前打噴嚏或咳嗽的助手，他也說自己幾乎不生病。

目前川普、副總統潘斯以及經常與他們一起工作的資深官員，依舊每周檢測一次新冠病毒，白宮用的檢測方法是雅培藥廠(Abbott Laboratories)的快篩檢測，15分鐘即出結果；檢測通常在西廂辦公室隔壁的艾森豪行政大樓進行，若確診，數分鐘內即被告知。

不過白宮尚未對員工嚴苛執行保持社交距離，室內也極少人戴口罩，其中也包括川普的貼身助理。川普本周稍早在空軍一號表示，並不擔心和其他人近距離接觸，因為身邊人都定期檢測。

「檢測結果五分鐘就有了，我們的檢測很好，不然他們也不會獲允和我一起出行。」川普說，「這不是我的選擇，是有一群人想確保他們做了檢測，其中也包括特勤人員。」

但即便檢測呈陰性或無症狀，也不代表就不會傳播新冠病毒，因為潛伏期因人而異，從兩天到14天不等，新冠病患出現症狀前的兩天時間裡，也可能將病毒傳播給他人。

根據聯邦疾病防止中心(CDC)的指導，健康人若近期曾與新冠確診病患接觸，應居家隔離14天，並密切留意自身健康，每天測兩次體溫，同時還應遠離高危易感人群；目前白宮尚未表明川普會否遵守CDC的這項建議。