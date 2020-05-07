日文化因疫而變 傳真機終於改電郵

作為科技大國的日本，至今仍有不少人使用昭和時代的傳真機和印章，不過因新冠疫情，這現象已逐漸改變。新潟管理大學的教授採利切夫認為，年長勞工對新科技的排斥，是日本不願放棄傳真機的原因。然而，近來安倍政府因防疫需求，開始允許電郵和線上印章，勞工也愈來愈習慣遠距上班的模式。

手寫傳真改電郵

《德國之聲》和《路透社》指出，根據日本政府2019年的調查，幾乎每間企業和三分之一的家戶都在使用傳真機，傳真機是1980年代問世的產品，至今在日本卻仍是重要的聯繫工具，而印章（日本稱判子）也是每份正式文件不可或缺的要素。

疫情使得放棄傳真機的意見高漲，日前一位醫師在推特上指出，醫院必須將手寫的文件傳真至保健所（支援地方公衛的政府機關），再由保健所輸入電腦中，這是昭和時代（1926至1989年）的做法，「別鬧了，該結束了！」對此，内閣府副大臣平将明宣布，自10日起醫生可將新冠肺炎確診的相關文件以電郵傳給保健所。

有違社交距離政策

日本首相安倍晉三日前也指示，將檢討使用印章的規定，如果仍要求每份正式文件都要蓋印章，和維持一定社交距離的政策所有違背。此外，也有企業正在開發「虛擬印章」，適用於線上的文書。

新潟管理大學的教授採利切夫認為，年長勞工對新科技的排斥，或許是日本這個科技大國不願放棄傳真機等的根本原因之一，特別是50、60歲的人，非常擔憂網路上的資料遭駭客竊取，在他們看來，傳真機是很安全的工具。不過，採利切夫看到了改變的契機，愈來愈多年長勞工退休，年輕一輩普遍來說對電腦並不反感。

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