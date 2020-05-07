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日本自肅過頭？連孩子在公園玩、客人講話也要報警

聯合新聞網 / 綜合報導
日本境內2019冠狀病毒疾病疫情延燒，首相安倍晉三公布「緊急事態宣言」盼遏止疫情擴散。圖為戴口罩民眾行經東京芝公園。美聯社
日本境內2019冠狀病毒疾病疫情延燒，首相安倍晉三公布「緊急事態宣言」盼遏止疫情擴散。圖為戴口罩民眾行經東京芝公園。美聯社

日本新冠肺炎疫情延燒，緊急事態宣言延長到五月底，但民眾「自肅」的氛圍日漸升高，也導致很多人只是出沒在戶外或是發出聲音就會被投訴。

疫情未趨緩，日本首相安倍晉三繼上個月中旬發布緊急狀態宣言，日前決定延期一個月到五月底，範圍從原本的七都府縣擴大至全國四十七個都道府縣。緊急事態宣言要求民眾減少非緊急與不必要的外出，企業應讓員工盡量在家工作，但宣言不具強制力。

產經新聞報導，基於政府發布的禁足政令，日本民眾進行「自肅」，但有些人似乎做過頭，會對外出的民眾發出警告，甚至通報警方來驅趕他們。

東京一名16歲的高中生表示，他和幾個朋友在公園踢足球，那邊沒有他們以外的人，也沒有大聲喧嘩，卻遭一名老年人報警。警察到場表示沒有辦法強制學生離開，只能給予提醒。高中生表示只是玩球就被報警，有種被監視的感覺，滿恐怖的。

同樣在公園，大阪阿倍野區的一處公園有30多名親子在玩遊樂器材，竟然遭一名陌生男性大聲喝斥：「連家長也這樣！緊急事態宣言不就沒用了？」，罵完就騎著單車離去，這樣的案例層出不窮。

本月4日橫濱市有人報案，稱公園的沙堆裡有刀片，警方到場發現約有20個以上的刀片散落在地，其中有一部分還埋進沙裡。當時公園有10個左右的孩童在玩耍，所幸沒人受傷。雖然嫌犯動機未必和疫情有關，警方仍持續朝此方向調查中。

除了出沒在戶外被鎖定，就連有些店家為了通風換氣，將門窗打開，都會被人以「客人太吵了」的原因報警。自從日本實施自肅，警方表示與疫情有關的報案件數激增，從二月的24件，到四月已暴漲到超過1000件。

對此現象，新潟青陵大學的社會心理學教授碓井真史表示，在這異常情況下，日本全體民眾都陷入不安，壓力和焦躁感導致疑神疑鬼，就會因為任何理由而對他人進行攻擊。教授建議應該要冷靜，抱持著「自己做好自己能做到的事」的心態會比較好。

新冠肺炎 COVID-19

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