川普一夜改口 推文稱白宮抗疫小組「無限期運作」

對於白宮疫情因應小組的存廢問題，川普總統的說詞在經過一夜之後，出現一百八十度轉彎。在6日上午的推文中，川普寫道，抗疫小組將「無限期」持續運作，但就在不到24小時之前，他卻公開表示，抗疫小組將於未來幾周逐漸退場。川普6日下午在白宮橢圓形辦公室答覆媒體詢問時表示：「昨天才知道抗疫小組那麼受歡迎。」

川普在橢圓形辦公室對媒體表示，打算讓抗疫小組除役的消息傳出之後，昨天接到許多人士的關切電話，其中包括某些重要人物。他說，外界反應讓他領悟到，抗疫小組非常受到歡迎，備受各界尊重。

雖然抗疫小組不會被解散，但川普在6日上午的連續推文中透露，某些團隊成員可能遭到撤換，抗疫小組的工作重點也將改為重啟美國經濟。川普在橢圓形辦公室也對媒體表示，抗疫小組將會加入新成員。

川普5日在參觀亞歷桑納州一座口罩工廠時表示， 隨著美國邁入重啟經濟活動的第二階段，白宮考慮讓抗疫行動小組漸漸退場。他說，身為抗疫小組召集人的副總統潘斯以及全體抗疫小組表現極佳，「但我們正在研議採取不同形式，專門負責安全議題及重啟經濟，我們也會有不同的參與成員。」

川普在6日的推特發文中指出，抗疫小組在潘斯率領之下「表現卓越」，整合了錯綜複雜的龐大資援，例如人工呼吸器、口罩、病毒檢測等。

他指出：「由於成效優良，抗疫小組將無限期持續運作，重點將放在安全以及讓我們國家重新啟動。」

川普也表示：「人員可能會有一些適度增減。抗疫小組同時將高度關注疫苗及病毒治療。謝謝大家！」

對於想讓抗疫小組縮減功能的理由為何，川普5日曾說：「我們總不能讓國家封關五年。」

今年2月底，潘斯在川普任命下出任抗疫小組召集人，抗疫小組從3月以來幾乎每天開會，成員包括美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)，以及2014年以來擔任全球愛滋病防治計畫美國協調人的柏克斯(Deborah Birx)。