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英醫療人員壓力大 亟需心理照護

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

英國疫情蔓延，醫療工作者心理壓力遽增。英國已有逾100名「國民保健署」員工因染疫死亡。倫敦大學報告則指出，有4成醫療工作者亟需心理照護。倫敦大學心理學博士莫瑞也提醒：「政府應該提供管道讓他們反應真實感受，這不是膽小，大家都有理由感到害怕。」

醫療工作壓力遽增

根據《歐洲新聞台》報導，英國已有逾2萬6000人因感染新冠病毒而死亡，其中包括100多名「國民保健署」的員工，國內醫療工作者的心理及生理壓力與日俱增。

資深醫療記者史都華表示，英國政府面對疫情蔓延時，並未對第一線醫療工作者的心理健康加以照顧。一份報告指出，有4成的醫療工作者在工作中感到極大的壓力，更指出工作環境與疫情爆發前大相逕庭。他補充說：「醫療專業人員必須長時間穿上個人防護裝備工作，還得面對持續增加的醫療需求及垂死的病患。」

須建心理部門

據《美國科學促進會》報導，倫敦大學瑪麗王后學院研究團隊發表的論文指出，病毒大流行期間醫療工作者受到的心理影響最大，政府應設相關部門處理。

研究成員沃頓博士說：「像是拜訪家人、朋友、或只是在他們最喜歡的餐廳用餐，現在都像是不可能的事情。」倫敦大學瑪麗王后學院心理學博士莫瑞則認為，社會輿論是造成醫療人員壓力的主因。他提醒：「社會大眾不該要求這些醫療工作人員視死如歸，彷彿像是英雄一樣，他們並不是膽小，大家都有理由感到害怕。」

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