拉美裔確診仍上工 美專家籲免費篩檢

美國許多拉美裔低收入新冠確診者沒錢篩檢，只能繼續工作，恐成為防疫破口！加州大學的研究團隊近日表示，他們隨機篩檢的4000多人中，有62名確診新冠肺炎，令人擔憂的是，其中95%是拉丁裔，而且他們因為工作性質關係，無法在家工作。團隊的哈里爾教授因此呼籲，美國要開放免費的新冠肺炎篩檢，否則疫情將無法控制。

拉美裔應列關注

根據《每日郵報》報導，來自加州大學舊金山分校的團隊針對住在同一區的4160人隨機進行篩檢，其中白人佔44.1%、拉丁裔佔37.8%、亞裔佔11.4%與非裔的2.9%，其中有62人確診，但有95.1%是拉丁裔，而且他們之中有88.9%的人年收入低於5萬美金。

而且他們其中也有90%是屬於無法在家工作的族群，而且都還在出外工作。團隊的哈里爾教授因此對當局呼籲表示，需要更多免費的篩檢以及對拉丁裔（或是少數族群）的關注。另外他也說，接下來可能需要進行廣泛的社區篩檢，作為防止疫情擴散的重要策略。

提供弱勢免費檢測

《KCBS電臺》報導，在研究結果發布後，舊金山當局隨即也宣布所有工人將可以接受免費的新冠肺炎檢測。哈里爾也呼籲要提供這些弱勢族群必要的醫療物資，如口罩，消毒液等。他也希望這個研究的結果可以給其他地區參考，減少防疫漏洞。

另外，《紐約時報》也報導，目前有2篇分別來自義大利與德國的研究都指出，雖然新冠肺炎多數在成人中傳遞，但是小孩的傳染風險也不低，而且小孩輕症的比例可能比大人還要高，因此團隊都建議各國暫緩開學，或是學校的防疫措施要做更嚴格。

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