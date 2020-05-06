快訊

嚴德發慰問自縊中尉家屬 269旅旅長、政戰主任調離現職

酒店、舞廳何時能復業？ 指揮中心態度變了

拉美裔確診仍上工 美專家籲免費篩檢

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美國許多拉美裔低收入新冠確診者沒錢篩檢，只能繼續工作，恐成為防疫破口！加州大學的研究團隊近日表示，他們隨機篩檢的4000多人中，有62名確診新冠肺炎，令人擔憂的是，其中95%是拉丁裔，而且他們因為工作性質關係，無法在家工作。團隊的哈里爾教授因此呼籲，美國要開放免費的新冠肺炎篩檢，否則疫情將無法控制。

拉美裔應列關注

根據《每日郵報》報導，來自加州大學舊金山分校的團隊針對住在同一區的4160人隨機進行篩檢，其中白人佔44.1%、拉丁裔佔37.8%、亞裔佔11.4%與非裔的2.9%，其中有62人確診，但有95.1%是拉丁裔，而且他們之中有88.9%的人年收入低於5萬美金。

而且他們其中也有90%是屬於無法在家工作的族群，而且都還在出外工作。團隊的哈里爾教授因此對當局呼籲表示，需要更多免費的篩檢以及對拉丁裔（或是少數族群）的關注。另外他也說，接下來可能需要進行廣泛的社區篩檢，作為防止疫情擴散的重要策略。

提供弱勢免費檢測

《KCBS電臺》報導，在研究結果發布後，舊金山當局隨即也宣布所有工人將可以接受免費的新冠肺炎檢測。哈里爾也呼籲要提供這些弱勢族群必要的醫療物資，如口罩，消毒液等。他也希望這個研究的結果可以給其他地區參考，減少防疫漏洞。

另外，《紐約時報》也報導，目前有2篇分別來自義大利與德國的研究都指出，雖然新冠肺炎多數在成人中傳遞，但是小孩的傳染風險也不低，而且小孩輕症的比例可能比大人還要高，因此團隊都建議各國暫緩開學，或是學校的防疫措施要做更嚴格。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

吳映潔聞不到酒精味驚呆 偉晉口罩庫存沒了四處求救

宗教界挺防疫 清水巖祖師廟捐10萬基金

板橋愛心慈善會率志工縫4千口罩套 捐第一線防疫人員

瑞德西韋治療新冠肺炎 日本最快7日批准

相關新聞

圖表看疫情／美死亡病例逾7萬 川普可能與習近平通話表達不滿

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有187個國家（地區）傳出確診案例，病例數達365萬餘人，超過25.6萬人喪命，致死率約7%。

全球第十國！伊朗新增1680起確診案例 累計確診破十萬

伊朗衛生部6日表示，該國過去24小時新冠肺炎確診病例增加1680例，累計確診10萬1650例，新增78起死亡病例，累計6...

拉美裔確診仍上工 美專家籲免費篩檢

美國許多拉美裔低收入新冠確診者沒錢篩檢，只能繼續工作，恐成為防疫破口！加州大學的研究團隊近日表示，他們隨機篩檢的4000多人中，有62名確診新冠肺炎，令人擔憂的是，其中95%是拉丁裔，而且他們因為工作

破兩萬！星部長：疫情未過半 病例激增將持續一段時間

新加坡國家發展部部長兼財政部第二部長黃循財6日表示，該國新冠肺炎病例數量近幾周飆升至亞洲最高國家之一，但星國疫情尚未超過...

連四天破萬！俄新增10559確診 增速全球第二僅次美國

俄羅斯6日新增1萬559例新冠肺炎確診病例，單日新增確診人數連四天破萬，累計16萬5929例，增加速度目前是全球第二快，...

新加坡新增788起新冠肺炎病例 總病例破2萬

聯合早報報導，新加坡今天新增788起新冠肺炎病例，星國總病例達2萬零198起。

哥倫比亞防疫隔離再延2週 部分產業11日重啟運作

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）今天表示，為遏止疫情蔓延，全國強制防疫隔離措施將再延長兩週至25日，不過部分生產...

隨著疫情有效控制 南韓6日起轉入生活防疫階段

韓國國際廣播電台報導，隨著疫情得到有效控制，南韓從6日開始轉入生活與防疫並行的「生活防疫階段」。

太驚人！英3.2萬染疫死全球第2高 俄連3天確診破萬

最新數據顯示，英國新冠病毒肺炎死亡病例超過3萬2000例，超越義大利的2萬9079人病故，成為歐洲官方通報最多不治患者國家，更淪為全球死亡病例第二高的國家，僅次於美國。

法國去年底就有人染疫 美國案例更早

法國一所醫院重新檢測去年12月27日治療的一名肺炎患者舊樣本，發現這名患者罹患新冠肺炎，這比法國政府公布的境內首批確診病例日期還早了近一個月。

有致命危險 疫苗人體試驗恐觸道德地雷

疫苗試驗可能耗時數十年，但越來越多科學家可接受為了研發疫苗而故意使健康者感染可能致命的新冠病毒，因為社會往往允許個人從事危險行為，以尋求整體利益。

研究：太快重啟校園 疫情恐攀升

兩項新研究提供了具說服力的證據，顯示兒童會傳播新冠病毒；川普總統呼籲各校考慮在夏季前重啟校園，新研究的結果凸顯太快重啟校園恐導致疫情攀升。

熱門新聞

圖表看疫情／美死亡病例逾7萬 川普可能與習近平通話表達不滿

他駕機擊落兩架米格 台海空戰英雄歐陽漪棻病逝

最新基因分析顯示：新冠病毒去年底已在全球各地人傳人

「嘉玲」沒來！ 新增1旅外工作者新冠肺炎境外確診個案

影／5月8日起武漢民眾免採包機、定點返台方案 身分仍註記

直播／我今新增1位境外、無本土案例 總累積439例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。