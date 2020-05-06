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研究：太快重啟校園 疫情恐攀升

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合5日電
研究：兒童會傳染新冠病毒　太快重開校園　美國許多地區疫情恐攀升 美聯社
研究：兒童會傳染新冠病毒　太快重開校園　美國許多地區疫情恐攀升 美聯社

兩項新研究提供了具說服力的證據，顯示兒童會傳播新冠病毒；川普總統呼籲各校考慮在夏季前重啟校園，新研究的結果凸顯太快重啟校園恐導致疫情攀升。

「紐約時報」報導，未參與研究的多位傳染病學家表示，這兩項研究都無法證實兒童可傳染病毒的假說，但相關證據足以佐證校園必須暫時維持關閉。

上周發表於「科學」(Science)期刊的研究顯示，科研團隊分析中國上海及武漢的數據，發現孩童被感染新冠病毒的機率為成人的三分之一。

但如果學校重新開放，學童接觸病毒的機率可能較成人增加三倍，被感染的機率也增三倍，抵銷兒童較不容易中鏢的風險。

根據研究數據，科學家預測，關閉校園不足以阻止疫情爆發，但可緩和疫情蔓延約40%到60%。

義大利「凱斯勒基金會」(Bruno Kessler Foundation)的數學流行病學者阿耶利(Marco Ajell)說：「我的模擬顯示，如果重啟校園，會看到疫苗大量複製，這肯定是人們不想見到的。」

第二項研究更明確，德國研究人員更篩檢兒童和成人後發現，確診的兒童身上有和成人一樣多、甚至更多的病毒，傳染力相當。

約翰霍普金斯大學彭博公衛學院(Johns Hopkins University`s Bloomberg School of Public Health)傳染病學者珍妮佛‧納佐(Jennifer Nuzzo)說，重新開放校園不能僅根據避免傳染能力而決定。

納佐說：「我認為，我們必須以閉校對所有學子及其家庭的影響評估，我有些擔心，相關措施的累積危害可能超越病毒對兒童本身的傷害。」

研究：兒童會傳染新冠病毒　太快重開校園　美國許多地區疫情恐攀升 美聯社
研究：兒童會傳染新冠病毒　太快重開校園　美國許多地區疫情恐攀升 美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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