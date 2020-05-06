法國去年底就有人染疫 美國案例更早

法國一所醫院重新檢測去年12月27日治療的一名肺炎患者舊樣本，發現這名患者罹患新冠肺炎，這比法國政府公布的境內首批確診病例日期還早了近一個月。

巴黎東北方郊區的阿維仙及魏迪爾醫院醫師柯恩4日說，他們最近重新檢驗去年底和今年初採集的24名患者樣本，這些患者流感採檢呈陰性反應。

柯恩說：「24名患者中，有一名於12月27日採集的樣本呈新冠病毒陽性反應。」

柯恩表示，患者當時出現乾咳、發燒、呼吸困難等症狀，由於新冠病毒潛伏期為5天至14天，推估患者在去年12月14日至22日間感染。

病故人數逼近西班牙

法國至今累計死亡病例2萬5534起，人數逼近西班牙的2萬5613死，排名全球第5，累計17萬632例確診。先前最早確診的3起病例是在1月24日，分別是兩人在巴黎、一人在西南部大城波爾多。

柯恩說，現在還無法確定這名去年底就感染的患者是否為法國的「零號病人」。找出第一起病例，對於瞭解病毒傳播路徑相當重要。他表示，這名患者已康復，已針對他的感染途徑展開初步調查。

柯恩說，這名患者病了15天，把病毒傳染給他的兩個孩子，但他妻子沒有感染。柯恩說：「我們在想她是不是無症狀感染者。他很訝異，他不知道自己是怎麼感染的。他先前並未出國旅行，唯一接觸的人是他的妻子。」

柯恩表示，患者的妻子在戴高樂機場附近超市工作，有可能接觸到來自大陸的旅客。

美一市長 自曝11月中招

無獨有偶，美國新澤西貝勒維爾(Belleville)市長Michael Melham日前語出驚人，稱自己在去年11月就已感染。Melham的抗體檢測也顯示，他已擁有新冠病毒抗體。美國今年1月20日才報導首例新冠病毒(COVID-19)確診感染案例。美國公共健康協會(American Public Health Association)執行主任Georges Benjamin說，「我們最終會發現，新冠病毒的到來比我們想像的早得多。」