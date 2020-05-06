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太驚人！英3.2萬染疫死全球第2高 俄連3天確診破萬

世界日報 / 編譯中心╱綜合5日電
（01，疫情）英逾3.2萬染疫死 全球第2高 俄連3天單日確診破萬 路透社
（01，疫情）英逾3.2萬染疫死 全球第2高 俄連3天單日確診破萬 路透社

最新數據顯示，英國新冠病毒肺炎死亡病例超過3萬2000例，超越義大利的2萬9079人病故，成為歐洲官方通報最多不治患者國家，更淪為全球死亡病例第二高的國家，僅次於美國。

為何英國死亡病例一夕躍增？英國原本只計算各地醫院公布的不治患者，後來被提醒社區與安養院的患者也不少，經過修正後，英國疫情就變成全歐最嚴重，也為首相強生帶來更多政治壓力。強生今年3月才下令實施遏制疫情擴散的限制措施，較其他歐洲領導人晚，反對黨質疑強生當初決定延後實施封鎖，也批評他帶領的政府反應太遲，未能進行大規模篩檢以及為醫院提供足夠防護性裝備。

此外，俄羅斯過去24小時內新增1萬102起確診病例，累計15萬5370人染疫。俄羅斯已連續3天單日確診破萬；昨天單日有1萬581人確診；前天單日則有1萬633人確診，創下單日新高紀錄。俄羅斯今天也新增95起死亡病例，使得境內病故總數來到1451例。

據俄衛生部網站4日消息，衛生部首席呼吸科專家阿夫傑耶夫認為，當前俄新冠疫情尚未進入峰值平台期，其原因之一是部分俄民眾沒有認真遵守防疫居家隔離規定。俄衛生部首席流行病學家布里科4日說，近期在俄新冠病毒感染者中，無症狀感染者佔比為45%至50%，目前40歲以下新冠感染者病亡率約為0.2%，60歲以上感染者病亡率達3.6%。

新冠肺炎 COVID-19

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