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像驗孕一樣簡單 麻州華裔科學家成功開發易用快篩盒

世界日報 / 記者劉晨懿之／波士頓報導
麻省理工學院華人教授張鋒。世界日報資料照
麻省理工學院華人教授張鋒。世界日報資料照

基因編輯技術先驅、麻省理工學院華人教授張鋒及其團隊研發出一種快速而又成本低的新冠病毒檢測盒原型。這個基於CRISPR基因編輯技術的檢測可在不到一個小時內快速完成，像驗孕一樣簡單，無需任何複雜儀器，每個測試材料費用僅需約六美元。

張鋒團隊在一個網站上公開了這個名為STOPCovid的研發測試盒項目，致力於提供簡單易用測試方法，可在任何環境下使用，以幫助社會重新開放。該團隊強調，這個試劑盒和方案不應用於臨床目的，也尚未獲FDA授權，不過已在患者樣本上測試。

據「紐約時報」報導，該團隊研究人員已對12名新冠肺炎確診患者樣本用STOPCovid試劑盒進行檢測，其中11名患者樣本的三次測試都成功檢測出病毒，第12名患者三次嘗試兩次成功；他們對五名健康者樣本測試，都顯示呈陰性。他們還發現，這種檢測用鼻拭子或唾液都有效。

公衛專家表示，為了讓各州安全重開經濟，每天要對數百萬人作新冠病毒檢測，但目前離這個目標差很遠。張鋒及其團隊希望用價格低廉、不需特別專業知識就能輕鬆使用的試劑盒來填補這個空白。

現有另外兩個研究小組也在嘗試用基因編輯技術研發檢測病毒新方法。今年3月，阿根廷布宜諾斯艾利斯大學(University of Buenos Aires)和舊金山CASPR生技公司在網上發表了基於CRISPR的新冠病毒檢測細節，不過尚未通過同行評審；舊金山加州大學和猛生物技術公司(Mammoth Biosciences)研究人員上月在自然生物技術雜誌上公布了另一種基於CRISPR的檢測方法。

張鋒團隊試驗原本與上述小組一樣，需要將樣本移到一系列試管中作單獨反應。但為了擴大規模，他們研發出將大量反應結合在一個試管中。這個過程首先將樣本放入裝有能打開病毒結構化學物質的試管中，然後研究人員用一個類似於滴管裝置，將部分液體移入另一個裝有CRISPR分子的試管中。為了完成反應，這些試管需要在140華氏度水中靜置一小時。

研究人員設計了一個類似於驗孕測試的程序，將一張紙塞進試管裡，如果紙上出現兩條線，則意味著新冠病毒存在。

張鋒團隊正在與製造商討論，製造出一種可進行這兩個步驟的單一試劑盒；他們預計，隨著量產，成本會進一步降低。

新冠肺炎 COVID-19

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