輝瑞研發候選新冠疫苗 展開人體試驗

總部位於紐約的輝瑞製藥公司(Pfizer)與德國合作夥伴BioNTech生技公司4日宣布,針對新冠病毒研發的一種候選疫苗,已在美國展開人體試驗。若測試成功、獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准緊急使用,輝瑞和BioNTech即可在美國先行分發數百萬劑疫苗,最早於9月由醫師緊急施打在最需要的人群身上。

輝瑞和BioNTech是根據稱為信使RNA的遺傳材料,開發此種名為「BNT162 候選疫苗,目的是讓細胞製造出新冠病毒刺突蛋白,卻不會真正致病,並訓練健康的免疫系統產生抗體。此技術具有生產速度更快的優勢,比使用弱毒株的傳統疫苗更穩定。

輝瑞計劃在美國的疫苗測試研究第一階段,對360名健康志願者進行疫苗測試;第二階段結束時,將增加至8000名志願者。研究將於紐約大學格羅斯曼醫藥學院(New York University’s Grossman School of Medicine)、馬里蘭大學醫藥學院(University of Maryland School of Medicine)、羅徹斯特大學醫學中心(University of Rochester Medical Center)和辛辛那提兒童醫院醫學中心(Cincinnati Children’s Hospital Medical Center)進行。

參加者將分為數個組以比較疫苗的四種變體,每種變體代表信使RNA的格式,各自以獨特方式製成刺突蛋白機制。醫生將密切監視參與者的抗體水平、肝和其他可能的副作用指標。紐約市傳染病專家穆里根(Mark Mulligan)說:「疫苗是給健康者保持健康的,必須非常安全。」

製藥公司只要能證明疫苗有效且沒有造成嚴重危害,就可向FDA申請批准緊急使用。但可能需要更詳細的研究結果,才能說服聯邦監管機構批准使用在社會大眾身上。

輝瑞公司是全球加緊腳步、尋找安全有效疫苗的幾家公司之一。Moderna、Inovio、CanSino和其他幾家製藥公司都在進行類似的嘗試,有些在幾周前開始人體第一階段試驗。但目前還沒有任何新冠疫苗在全球上市。