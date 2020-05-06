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瑞德西韋是神藥？ 專家：須增強療效

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
慕尼黑的感染科主治醫師溫特納指出，未來研究的方向應為瑞德西韋和何種藥物結合，才能夠增強其療效。(Photo by 影片截圖)
慕尼黑的感染科主治醫師溫特納指出，未來研究的方向應為瑞德西韋和何種藥物結合，才能夠增強其療效。(Photo by 影片截圖)

瑞德西韋是治療新冠肺炎的神藥嗎？4月中在動物試驗中的成效不錯，但4月底在中美兩國的人體試驗卻大不同，在美國的試驗中，服用瑞德西韋的患者康復時間加快了31%，中國卻沒有出現具統計意義的試驗結果。慕尼黑的感染科醫師溫特納認為，未來研究的方向應為瑞德西韋和何種藥物結合才能夠增強療效。

動物試驗成效不錯

根據《德國之聲》報導，瑞德西韋最初是作為抗伊波拉病毒的藥物，雖然療效不如預期，卻在細胞培養實驗和獼猴的動物實驗中，對SARS和MERS病毒出現療效。瑞德西韋屬於一種「核苷類似物」，若病毒的RNA聚合酶在複製RNA模板時選擇了瑞德西韋，那麼病毒就無法成功複製，可阻止病毒擴散。

《德國之聲》指出，瑞德西韋在美國4月中的動物試驗中成效不錯，在短短12小時後，獼猴的症狀即出現顯著改善，唯該研究尚未經過同儕審查的階段。《新英格蘭醫學雜誌》4月中曾有一篇研究報告顯示，53位低血氧的重症患者在服用瑞德西韋後，36人狀況改善，30位插管病人中也有17人拔管。

中美試驗結果不同

然而，在人體臨床試驗，中國和美國卻出現不盡相同的結果。美國在4月29日公布一項雙盲的臨床試驗，但未經同儕審查，將1,063位受試者分為兩組，實驗組服用瑞德西韋，對照組則只拿到安慰劑。結果發現，服用瑞德西韋的康復時間快了31%，死亡率8%也低於對照組的11%。國家過敏及傳染病研究所長佛奇樂觀表示：「瑞德西韋將成為標準的治療藥物。」

另一方面，中國武漢的試驗卻沒有出現具有統計意義的結果。《BBC》報導，共有237位病人受試，以2：1的比例分為實驗組和對照組，經過一個月後，服用瑞德西韋的死亡率高達13.9%，甚至高於安慰劑的12.8%；瑞德西韋的康復時間的中位數為21天，略短於對照組的23天。

如何增強療效

《德國之聲》報導，德國感染科權威費特格豪雅表示，對重症患者來說，美國的研究帶來好消息，但他擔心短期間原料藥（須經加工才能服用）將短缺，必須趕快研發其他藥物。慕尼黑的感染科主治醫師溫特納指出，未來研究的方向應為瑞德西韋和何種藥物結合，才能夠增強其療效。

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