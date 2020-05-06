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特朗普解散應變小組 吹哨者爆料美政府防疫亂象

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疫苗專家布萊特。美聯社
疫苗專家布萊特。美聯社

美國總統特朗普周二(5月5日)表示，將解散白宮新冠病毒特別工作小組，將重點放在疫情第二階段的相關善後工作。

當他被問及為什麼在此時解散應變小組，他說:「我們不能未來5年都封鎖國家。」

領導該小組的美國副總統彭斯告訴記者，白宮可能會在5月下旬將美國應對疫情的協調工作轉移到聯邦機構，特朗普也隨後證實。

特朗普在訪問亞利桑那州一家口罩工廠時說:「彭斯和特別小組做得很好......但我們現在正在尋找一個有點不同的形式，兼顧安全和解封，我們可能會另外成立一個不同的的小組來做這件事。」

福西(Anthony Faulci)和伯克斯 (Deborah Birx)這兩位醫師過去數周在全美電視新聞發布會上高調亮相。特朗普說，他們兩人將在該小組解散後繼續擔任顧問。過去福西一直領導國家過敏和傳染病研究所的工作，伯克思則是應變小組的協調員。

特朗普:美將提出病毒起源報告

特朗普周二也再次呼籲中國盡快對外公開與新冠病毒起源相關的資訊。他表示，美國將會針對新冠病毒起源發布一份詳細報告，但並未提到何時會這麼做。

他說：「過段時間，我們肯定會巨細彌遺的記載新冠病毒的起源。」

雖然美國政府過去幾周不斷將病毒起源指向武漢實驗室，並揚言要中國負起一切責任，但美國政府內部對於病毒起源並未達成共識。

周二，美國一名高級將領米立 (Mark Milley) 說，他目前無法證實新冠病毒究竟源自於武漢的華南海鮮市場丶武漢的病毒研究所還是其他地方。米立説：「新冠病毒是源自於武漢的研究室嗎？還是源自於其他地方？我們目前仍未有答案。」

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 周日 (5月3日)表示，美國握有許多證據顯示病毒起源於武漢病毒研究所。

而有美國「抗疫隊長」之稱的福西周一在《國家地理》（National Geographic）刊登出來的一篇訪問中則表示，目前沒有科學依據顯示，新冠病毒是實驗室制造的。此外，他也不接受實驗室洩漏的說法。他說：「如果觀察病毒在蝙蝠中體內的進化過程和目前的情況，（科學依據）會非常非常強烈地顯示：(這種病毒) 在自然界中進化，然後傳給其他物種。」

美國吹哨者：華盛頓並未准備好新冠防疫措施

此外，美國生物醫學高級研究與發展管理局的前局長布萊特 (Rick Bright) 周二在與媒體的一通電話訪談中，指控美國政府並未有效在新冠疫情爆發前做好防疫措施，而在疫情爆發後，美國政府又想大量的運用未經證實有效的藥物來治療新冠病患。

布萊特向媒體表示，他因為拒絕大量的使用治療瘧疾的藥物來治療新冠病患，而被降職。他爆料，美國聯邦政府原本打算在紐約州與新澤西州兩地大量使用瘧疾藥物。

他說：「我目睹聯邦政府盲目的從巴基斯坦與印度進口未經食品藥品監督管理局認可的瘧疾藥物，而對我來說，目睹他們在未握有足夠科學數據的情況下，便試圖將大量地瘧疾藥物交到美國人民手中，是一件非常令人擔憂的事。」

布萊特已將相關指控送至美國特別檢察官的辦公室，他不僅想重拾自己的飯碗，也想要特別檢察官辦公室針對他做出的相關指控，進行全面性的調查。布萊特的律師表示，他將在5月14日針對相關指控到國會作證。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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