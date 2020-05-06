疫區手記／剩一顆橘子度日、淪街頭染疫亡…被遺忘的底層人們

街上的遊民變多了。

在3月中疫情開始在紐約迅速蔓延開來後，人們居家避疫減少出門，原本人來人往的街道頓時空曠了起來，走在路上，你的眼睛就會自然的放到那些看起來「不正常」的遊民身上，不過對於紐約客來說，遊民已經成為街景的一部分，大部分的人仍是各過各的，忽略了這一群人。

因為疫情關係，我才開始思考，什麼是「正常」、什麼是「不正常」？而這些人又是遭遇了什麼樣的事情，才會成為我們生活裡的「不正常」。

在來到紐約之前，對這個城市的印象除了美麗的天際線、永遠不會熄燈的時報廣場，受到電影的渲染，地鐵中的遊民也成為我對紐約印象中的一部分；而在來到紐約後，更加深了我如此的印象。

許多遊民在地鐵過夜，車廂底一名遊民躺在椅子上睡覺。(記者顏嘉瑩/攝影)

過去搭地鐵上班，幾乎每一天都會聽到至少兩個不同的人，在地鐵上訴說自己有多可憐，退伍軍人失業、家裡有孩子要養、我只差多少錢能夠住旅館洗熱水澡……

這樣的故事對紐約客已經不稀奇。大多數的人在看到有人上車要錢時，都會頭低著、把耳機戴上，直接忽略這些人的聲音，任他們講的口沫橫飛，不管故事內容是真是假。

不過因為疫情關係，失業人口大增，再加上居家避疫令，乘客人數減少九成，空蕩的地鐵車廂就成為遊民的容身之處；州長葛謨(Andrew Cuomo)在日前的疫情簡報時，拿起刊登遊民霸占車廂的報紙，以「惡心」兩字形容該現象，要求大都會運輸署(MTA)立即改善。

遊民占據地鐵的狀況，也讓紐約市的交通運輸系統重罪率上升。市警、社工開始勸這些遊民到收容所過夜，MTA在4月30日更表示，地鐵每日凌晨1時至5時之間停運，對車廂進行消毒。而這些原本睡在地鐵上的遊民，本來就不願意到收容所去，現在他們又會去哪過夜？

街上了人少了，遊民多了。圖為華埠街景。(記者顏嘉瑩/攝影)

前幾天我在採訪一名住在曼哈頓華埠的護士Justin，由於擔心父母出門購物危險，他每兩三天都會走到喜士打街(Hester St.)的超市購買新鮮蔬果。

Justin跟我說，現在的曼哈頓大橋下多了很多華裔遊民，他們都是受到疫情影響失業，其中更有九個人聽聞遊民收容所出現確診病例，擔心被感染，寧願露宿街頭、睡在橋下，也不願待在收容所中；過去曼哈頓大橋下雖有時可見到遊民，但也是零零星星、三三兩兩，每當夜幕低垂後，才能看到他們出現，以橋下為家。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

自3月疫情爆發至今，租戶已經度過了兩個很困難的繳租日，若疫情再持續下去，往後日子的房租又該要怎麼繳？Justin說，在華埠有一名老婦人與兒子相依為命，過去都是靠著兒子出去賺錢，支持兩人生活，但她兒子在日前染疫，因為無證的身分不敢就醫，更擔心母親的身體健康，於是得知染疫後只能暫住朋友家，最後在朋友家過世。

遊民在華埠停業的店家門口鋪上紙箱當作暫時居所。(Justin提供)

頓時失去經濟支柱的老婦人，在外出買菜時遭到一群非洲裔男子毆打搶劫，最後菜沒買到，反而帶著一身傷回家，躺在從此也不敢出門，憂心再次被搶。

Justin跟我說，這名老婦人只能躺在床上養傷，沒有東西吃、房租也繳不出來。

日前紐約州發布為期90天的暫停驅逐令，禁止房東在疫情期間驅逐租客，或在房屋法院對租客提出驅逐請求，且適用於所有住宅租戶以及商業租戶，這意味在6月中旬以前，房東無法驅逐任何租客、清空租客房間，也不能對租客提出驅逐訴訟。

雖然命令已頒布，但在華人社區裡，不守規矩的房東仍有，同時這些弱勢房客在遇到房東驅趕後，擔心身分遭查、語言不通，很多只能默默隱忍、攜家帶眷暫住在朋友家；那些沒有朋友家可借住，又無法到收容所的人，就只能在這樣的「物競天擇」中，成為病毒以及大環境弱肉強食中的受害者，被迫成為遊民。

曼哈頓大橋下因為疫情失業的華裔遊民。(Justin提供)

現在在華埠社區中，有不少團體或個人，提供免費餐點給那些需要幫助的人，也能同時維持餐館營運，成為一個「人幫我、我幫人」的循環鏈；但是說老實話，那些來領餐的人，有多少是真正需要幫助，又有多少是抱持著「貪小便宜、省了一餐」的心態前來接受救助？

以那名兒子染疫過世的老婦人為例，好幾個禮拜，她家的冰箱裡就只有一顆橘子，在社區這麼多免費送餐的善心人士面前，沒有人看到她躺在床上，正在以無聲的方式抗議這個社會的不公平，像是池中因缺氧而努力抬起頭、張著口呼吸的魚兒，一旦壓力過大，水淹沒了他們渴望氧氣的嘴。

一名華裔正在翻垃圾桶找尋剩餘的食物果腹。(Justin提供)

他們是否就會消失在池面？

在我們左思右想，要如何才能幫助這些人，獲得社會救助的同時，我們與這些真正的弱勢者之間，還有一道鴻溝，「你碰不到我、我碰不到你，我們應該要怎麼做，才能縮短彼此之間的距離？」