美媒：數據顯示美國疫情持續惡化

美聯社週二 (5月5日) 一份分析報導指出，他們的數據分析結果顯示，如果將美國紐約州的疫情單獨剔除掉來看的話，美國剩餘地區的疫情正持續惡化。

目前為止，紐約都會區的新冠病亡人數佔了全美三分之一。當美聯社分析全美數據時，結果似乎顯示美國的疫情已開始下降。但是當美聯社剔除掉紐約都會區的新冠數據，針對美國剩餘其他地區的數據再進行分析時，發現新冠感染率從6.2%上升至7.5%。

這個結果表明，雖然紐約都會區的單日病亡數字持續下降，但美國其他地方的疫情卻並未出現明顯趨緩的現象。不過專家告訴美聯社，美國在過去幾周擴大了新冠檢測的比例，這可能與新冠感染率上升有關。

公衛專家警告，在各州都相繼解除封鎖之際，如果各地無法降低感染率的話，這將導致更多人死於新冠病毒。

美國堪薩斯州夏尼郡的衛生官員歐克斯 (Linda Ochs) 警告：「各界都應該明白的是，目前新冠病毒仍在各地肆虐，而現在的感染率甚至比前幾周更高。」

周一 (5月4日) ，美國華盛頓大學衛生數據分析所，也調整了他們的新冠疫情數據。該研究所預測，美國的累計病亡人數將在8月初提升至135000，比兩周前所公布的預測數據多出兩倍。美國白宮專家時常在公開場合引用華盛頓大學衛生數據分析所的數據。

該研究所的所長穆瑞 (Christopher Murray) 告訴美聯社，該研究所調整新冠疫情數據的主要原因是因為美國多州下周將解除封鎖。穆瑞說，一旦各州不強制要求人民待在家中，美國的新冠確診與病亡數字都將快速攀升。

然而，美國總統特朗普周二卻駁斥穆瑞的說法，質疑該研究所分析數據的准確度，並強調持續禁止商業活動會對美國帶來另一種傷害，包含讓用毒品的人數與自殺的人數上升。

美國白宮的新冠團隊專家博克斯 (Deborah Birx) 周二向媒體表示，該團隊不斷警告各州州長在考量解除封鎖的同時，他們不該自行決定省略聯邦政府團隊所建議的解封程序中的步驟。她説：「我們不想看到疫情再度上升。」

楊威廉/鄒宗翰 （美聯社）

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