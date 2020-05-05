危情5月 美每日死亡數 恐達3000人

美國許多州五月一日起逐步解封，但川普政府內部報告和華盛頓大學的預測模型均顯示，未來幾周美國新冠肺炎疫情仍難緩和，可能出現新增確診和死亡病例逐漸增加情況。

紐約時報四日公布一分美國衛生部和聯邦救災管理局（ＦＥＭＡ）的內部文件指出，目前美國每天新增死亡病例約一千七百五十個，預料將逐漸增加，至六月一日每日病故人數可能達到三千人，幾乎是現在的兩倍。

另外，美國目前每日新增病例為二點五萬例，ＦＥＭＡ預測這個數字也將逐漸上升，截至本月底，每天可能會有廿萬個新增病例。這些數字是根據聯邦疾病防治中心等機構蒐集的資料推估。

紐時指出，這個預估顯示美國各州貿然恢復經濟活動的風險。近來包括印第安納、愛阿華、堪薩斯、田納西、德州都開始解除防疫限制，這些州的病例仍在增加。

華盛頓大學的模型則顯示，美國新冠病毒病故人數到八月初將逼近十三萬五千人。目前美國病故人數約六萬八千多人。

華大健康數據評估中心教授墨凱德說：「我們預見死亡人數因各項原因攀升，包括在疫情趨緩前太快放寬居家避疫和社交距離限制。此外，疫情可能在中西部大爆發。」

美國總統川普三日警告，美國可能會有十萬人因新冠病毒病故。若上述報告預測準確，美國死亡人數很快會超過川普聲稱的十萬人。

儘管報告資料印有聯邦疾病防治中心標誌，但白宮四日發布聲明強調，「這既非白宮文件，也不是呈給新冠肺炎疫情工作小組的審查數據，相關內容並未反映任何白宮抗疫小組所做的模型」。

另外，根據約翰霍普金斯大學統計，過去幾周義大利、西班牙等疫情重災區的病故率曲線都已開始下降，西方國家只剩美國和英國病故率仍持續增加。