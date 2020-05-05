FDA前局長示警：若鬆懈防疫 秋季將爆第2波大流行

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)3日提出警告，若地方政府因開放校園、營業和其他公共場所而鬆懈防疫，新冠肺炎將會爆發第二波大流行，而且感染的規模可能會更加劇。

戈特利布於哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)的節目上接受訪談，他表示：「我們擔心的是，未來病毒的擴散將會是持續性的。」

在節目中戈特利布被問到，對於未來疫情將如何發展時，他回答：「雖然疫情正逐漸趨緩，但我認為事情仍超乎我們想像；我們在這一刻以為，國內的確診和死亡的人數都會開始下降，但似乎並非如此。」

戈特利布先前曾在川普總統的執政團隊中服務，他表示雖然疫情正在加速減緩，但未來僅需要幾天的時間，大流行的擴散規模將加速至兩倍，他也警告：「未來我們可能面臨每天新增確診2萬人或3萬人的常態，而每日死亡人數增加至幾千人也是很可能會發生的。」

這樣的狀況也許會持續整個夏天，若人們開始一點一滴地鬆懈防疫的標準，過了8月當假期結束後人們重回工作崗位，新的大流行將逐漸展開，或甚至爆發更大的疫情；戈特利布說：「如果我們現在不加緊控制，以後當感染人數又開始些微地增加時，危機可能會隨時引爆。」

透過戈特利布的觀察，目前感染人數仍持續增加的地區有20個州，包括伊利諾州、德州、馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡羅來州納州、田納西州等；但同時，全國各地已經開始恢復部分經濟活動。

戈特利布也認為，治療新冠病毒的新藥瑞德西韋(Remdesivir)、抗體藥物和疫苗等，到了秋天研發完成後，將能有效抑制感染的人數；但他強調，若政府接受未來病毒持續擴散的事實，仍執意開放經濟活動，那麼藥物的研發就必需擴大，確保我們能在秋天到來之前取得解藥。

戈特利布也說，為了做到這一點研發解藥的單位不應只有一處：「我們需要很多製藥的工廠，而且要是在美國國內，確保在秋天後疫苗研發成功時，能即時分送到各地。」