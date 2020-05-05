聽新聞
test
0:00 / 0:00

FDA前局長示警：若鬆懈防疫 秋季將爆第2波大流行

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合4日電
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布提出警告，若地方政府鬆懈防疫，新冠肺炎將會爆發第二波大流行。美聯社
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布提出警告，若地方政府鬆懈防疫，新冠肺炎將會爆發第二波大流行。美聯社

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)3日提出警告，若地方政府因開放校園、營業和其他公共場所而鬆懈防疫，新冠肺炎將會爆發第二波大流行，而且感染的規模可能會更加劇。

戈特利布於哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)的節目上接受訪談，他表示：「我們擔心的是，未來病毒的擴散將會是持續性的。」

在節目中戈特利布被問到，對於未來疫情將如何發展時，他回答：「雖然疫情正逐漸趨緩，但我認為事情仍超乎我們想像；我們在這一刻以為，國內的確診和死亡的人數都會開始下降，但似乎並非如此。」

戈特利布先前曾在川普總統的執政團隊中服務，他表示雖然疫情正在加速減緩，但未來僅需要幾天的時間，大流行的擴散規模將加速至兩倍，他也警告：「未來我們可能面臨每天新增確診2萬人或3萬人的常態，而每日死亡人數增加至幾千人也是很可能會發生的。」

這樣的狀況也許會持續整個夏天，若人們開始一點一滴地鬆懈防疫的標準，過了8月當假期結束後人們重回工作崗位，新的大流行將逐漸展開，或甚至爆發更大的疫情；戈特利布說：「如果我們現在不加緊控制，以後當感染人數又開始些微地增加時，危機可能會隨時引爆。」

透過戈特利布的觀察，目前感染人數仍持續增加的地區有20個州，包括伊利諾州、德州、馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡羅來州納州、田納西州等；但同時，全國各地已經開始恢復部分經濟活動。

戈特利布也認為，治療新冠病毒的新藥瑞德西韋(Remdesivir)、抗體藥物和疫苗等，到了秋天研發完成後，將能有效抑制感染的人數；但他強調，若政府接受未來病毒持續擴散的事實，仍執意開放經濟活動，那麼藥物的研發就必需擴大，確保我們能在秋天到來之前取得解藥。

戈特利布也說，為了做到這一點研發解藥的單位不應只有一處：「我們需要很多製藥的工廠，而且要是在美國國內，確保在秋天後疫苗研發成功時，能即時分送到各地。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

洄游農村邁入10年不停辦 調整改推「防疫版」

新北推線上、班級小畢典 防疫優先不參加也可以

手部衛生日 防疫五月天現場洗手給你看

新冠肺炎南韓新增3例 連2天0本土案例

相關新聞

圖表看疫情／星國確診總數逼近2萬 泰國僅增1例近2月最少

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有187個國家（地區）傳出確診案例，病例數達358萬餘人，超過25萬人喪命，致死率約7%。

打擊不精確抗體檢測！美FDA定嚴格標準 須符90%敏感度

美國食品暨藥物管理局（FDA）日前允許上百種未經事先審查的新冠病毒抗體檢測上市遭受批評。華爾街日報報導，FDA現在已經推...

連3天破萬！俄疫情狂燒 新增10102例累計逾15.5萬確診

俄羅斯5日新增1萬102例新冠肺炎確診病例，連三天單日新增確診人數破萬，累計15萬5370例，新增95人死亡，累計145...

泰國新冠肺炎新增1例 近2個月最少

泰國今天通報新增一例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，死亡病例沒有增加，是自3月9日以來新增病例最...

印度暴增3900例新冠肺炎確診 創單日新高

印度5日新增3900例新冠肺炎確診病例，創單日最多紀錄，累計4萬6433例，1568人死亡。

新加坡新增632起新冠肺炎病例 總病例達1萬9410起

聯合早報報導，新加坡今天（5月5日）新增632起新冠肺炎病例，總病例達1萬9410起。

FDA前局長示警：若鬆懈防疫 秋季將爆第2波大流行

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)3日提出警告，若地方政府因開放校園、營業和其他公共場所而鬆懈防疫，新冠肺炎將會爆發第二波大流行，而且感染的規模可能會更加劇。

紐時：新冠疫情慘烈有別 4大原因

紐約時報報導，新冠肺炎疫情擴散幾乎遍及全球，但嚴重程度不一：伊朗必須大規模開挖墓地，鄰國伊拉克死亡數不到百人； 多明尼加通報的確診案例近7600例，隔壁的海地僅約85例；據信印尼有上萬人不治，鄰近的馬來西亞因為實施嚴格的封城措施，搶救不及的約百人。

估6月前 美每日死3000人

在美國許多州5月1日起紛逐步解封之際，全美卻出現單日死亡2909人的創新高紀錄，而川普政府內部報告和華盛頓大學的預測模型均顯示，未來幾周美國新冠肺炎疫情可能出現確診和死亡人數大幅增加的慘況。

法國醫院檢驗舊樣本 驚覺去年12月底已有病例

法國一所醫院重新檢測去年12月27日治療的一名肺炎患者舊樣本，發現這名患者罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19），...

打臉龐培歐！五眼聯盟：病毒「極不可能」是實驗室外洩

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據兩名西方國家官員引述的情報評估資料，五眼聯盟共享情報顯示，新冠肺炎疫情爆發「極不可...

美疫情將死13.5萬人！華大數據模型計畫上修死亡數

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮經常引述的華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health...

熱門新聞

世衛：2國提案將在WHA辯論台灣參與議題 再否認台灣示警人傳人

圖表看疫情／星國確診總數逼近2萬 泰國僅增1例近2月最少

美軍戰略轟炸機與加油機今衝台灣首尾 國防部：有掌握

6千字答辯 韓國瑜：任憑風雨、努力向前

罷韓借不到投開票所 中選會：不排除搭帳篷

俄媒：新冠病毒 去年12月已出現在法國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。