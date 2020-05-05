紐時：新冠疫情慘烈有別 4大原因

世界日報 / 編譯季晶晶／綜合4日電

紐約時報報導，新冠肺炎疫情擴散幾乎遍及全球，但嚴重程度不一：伊朗必須大規模開挖墓地，鄰國伊拉克死亡數不到百人； 多明尼加通報的確診案例近7600例，隔壁的海地僅約85例；據信印尼有上萬人不治，鄰近的馬來西亞因為實施嚴格的封城措施，搶救不及的約百人。

紐約、巴黎、倫敦國際化大城市的疫情慘重，曼谷、巴格達、新德里和奈及利亞的拉哥斯等人口擁擠城市，目前為止卻大致安然無事。病毒為何嚴重打擊某些地方，對另一些地方又輕輕放下呢？

紐時指出，非單一因素造成此種差異，而且現在逃過未必代表以後不會爆發嚴重疫情。

紐時在全球各地訪談20多位傳染病專家、公衛官員、學者，他們提出決定疫情慘烈程度的四大原因有可能是：人口結構、文化、環境和政府應變速度。人口結構年輕人較多、在文化上人與人之間習慣保持距離、天氣較熱陽光充足，以及政府提早防疫都是有利因素，但也非絕對。

沙烏地阿拉伯的醫生正在研究，遺傳差異是否有助解釋沙國民眾確診案例的病情輕重有別，而巴西科學家致力探索遺傳學與新冠肺炎併發症之間的關係。其他地區的許多研究團隊則分別研究常見的高血壓藥物是否加重病情，以及特定的肺結核疫苗是否起了相反作用。

許多有炎熱天氣和年輕人口的開發中國家，疫情不致太慘烈，暗示氣溫和人口結構可能是關鍵因素。但秘魯、印尼和巴西等熱帶國家的狀況卻又給這種想法澆了冷水。

嚴格保持社交距離和早早封城顯然是有效的防疫方法，但緬甸和高棉兩者都沒做，通報案例也很少。

有種未獲證實的理論是：也許病毒還沒有傳到這些國家。俄羅斯和土耳其曾經看來無事，現在卻變了。

時間可能才是最後決斷者：1918年在美國爆發的西班牙流感，似乎在夏天消失，但秋季捲土重來，病毒株更為致命，隔年還爆發第三波疫情。最終連阿拉斯加和南太平洋島嶼等偏遠地區都沒放過，世界三分之一人口染疫。

研究傳染病的醫生說，現在還沒有足夠數據可得知疫情全貌，許多國家有訊息落差，現在下結論太危險。許多地方檢測不足，導致嚴重低估病毒進展，死亡人數鐵定短報。

哈佛大學全球衛生研究所主任賈哈說，疫情才剛開始：「如果這是場棒球賽，現在才第二局，沒有理由認為到第九局時，現在看起來未受影響的地區，不會像其他地方一樣。」

新冠肺炎 COVID-19

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