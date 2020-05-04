美國緊急應變人員 挨家挨戶上門篩檢新冠病毒

許多城市已開始挨家挨戶篩檢可能的新冠病毒患者，協助重病患者接受治療。

這是當局擴大美國民眾接受新冠病毒檢測的部分計畫，藉此在部分地區緩慢重啟經濟之時，預防傳染擴大和新一波疫情。

紐奧良醫護服務組織「Ready Responders」緊急救護員(EMT)在紐約市、紐奧良、雷諾、拉斯維加斯和華府服務，並計畫在本月稍晚擴及洛杉磯。

Ready Responders已在紐約市推行兩周的前導計畫，聚焦八大公共住宅地區；這涵蓋六個新的社區檢測站，並以紐約公宅住戶為優先。

這項計畫旨在確保居民了解新冠肺炎的症狀，如此一來就算居民沒有車或固定的初級照護資源，也能迅速受檢。

在紐約市布朗士伊甸沃爾德政府樓(Edenwald Houses)協助檢測的24歲緊急救護員羅哈斯(Mayelyn Rojas)說：「一如往常很忙，我負責接聽電話，很多人打電話來就說：之前從沒有人幫我們檢測。」

緊急救護員設立通訊醫療專線，讓醫護人員決定是否對來電者進行新冠病毒檢測。

若住戶反映有一種以上的新冠肺炎症狀，或懷疑有能接觸確診者，羅哈斯和其他緊急救護員就會帶著檢測工具上門，在此人的客廳做採樣檢測。

每天作業時間結束後，採樣樣本會寄到商業實驗室，病患可在兩到三天內收到簡訊或上網複查檢測結果。

羅哈斯說，許多醫療工作者認為檢測有其必要，她曾碰過喉嚨癢的醫院職員、發燒的警衛以及身體不適的工人。

她4月30日說：「人們發現在可以在家受檢後，要求篩檢的人數大增。」

她當天提早用光了一天分的篩檢用品，還得補充更多；她估計若以此速率增加，每周可篩檢至少25人。

然而，每周25人仍是杯水車薪，白思豪本周表示希望每周檢測1萬3000人，即使如此仍遠低於傳染病學家告誡解除居家避疫的門檻。