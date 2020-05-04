快訊

拋棄式防疫救兵？客死異鄉的菲律賓「進口」護理師

殺鐵警案二次更裁！鄭嫌24小時內需繳保金100萬 否則續押

德國之聲評論：莫在疫情間打壓記者

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲
圖／德國之聲

新冠肺炎疫情爆發以來，各政府最重大的工作就是指示和引導社會渡過我們這個時代最大的危機，而且往往不得不根據很少、甚至有時相互矛盾的信息來做出決定。這項艱巨的任務會產生不可預知的後果。

在一些國家，這種不確定性使當局試圖加強控制各種信息流通，並壓制對政府的批評。自疫情爆發以來，我的辦公室就目睹了許多這樣的情況。當局採取了一些措施、特別立法或法令來限制記者和媒體的權利以及信息的自由流動。

這些措施從規定媒體有義務只發布由當局提供的信息，到封鎖網站，以及限制獲取政府信息，並處罰被指控傳播「假新聞 」的記者。

生死攸關

特別是在疫情大流行期間，獲得准確和可靠的信息是一個攸關生死的問題。人們有權了解重要的衛生措施、透明的統計數據和當局的決定。人類的健康不僅取決於是否能夠隨時獲得衛生保健資源，還取決於能否獲得有關病毒威脅的準確信息，以及可用於保護自己、家人和社區的方式。

例如，在疫情之初，中國限制信息自由流動，並沒有幫助保護中國國內或世界上其他人，事實上恰恰相反。我們需要的是更多來自各種渠道和獨立媒體的信息。

記者在分享這些信息方面具至關重要。他們向公眾提供重要的健康信息、將科學術語轉化為人們能夠理解的語言，以及在打擊錯誤信息上發揮關鍵作用。

雖然我完全理解打擊錯誤信息的必要性，例如關於虛假治療的報導，但通過限制媒體自由來達到這個目標是錯誤的。

隱瞞信息適得其反

處理謠言最好的辦法是確保獲得多元和獨立的信息來源。我認為，如果當局被認為試圖隱藏信息或遏制媒體報導，將不受公眾信任。因此，我們需要的是更大的透明度，而不是更多的限制。

當局應該讓記者不受阻礙地報導，而不是打壓他們。記者們應該被允許尋找和使用媒體自己認為有必要的所有信息來源。

其次，政府應向媒體提供可靠的信息，也應該支持那些因為疫情而在經濟上陷入困境的媒體，特別是在新冠疫情後，對記者工作的需求不會減少。言論和信息自由與多元媒體環境相結合，對經濟增長有重要貢獻，也是加強社會聯繫和民主結構的重要工具。

在我們慶祝2020年5月3日世界新聞自由日之際，讓我們謹記，在這個前所未有的危機和緊急情況下，我們比以往任何時候都更需要自由媒體。不要壓制獨立的聲音。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報道，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

傳遭俄威脅暗殺 布拉格市長：捍衛民主不惜犧牲

是誰逼死捷克議長？中國威脅信背後的真相

中國續打壓新冠言論 北京三志願者遭捕

疫情威脅人民安全 歐美反思國防開支

相關新聞

捐呼吸器、口罩助美抗疫！NBA球賽持續停擺 蔡崇信首曝心聲

「Joe（蔡崇信）二話不說，就提供我們35萬個KN95口罩與10萬個醫用護目鏡。」美國密西根州汽車重鎮、底特律市長杜根（Mike Duggan）話說得激動，因為這些第一線醫療用物資，正是底特律對抗COVID-19（新冠肺炎）疫情的重要基礎。

愛經不起災難考驗？在疫情中思考親密關係

這次疫情對於個人、親密關係和家庭帶來的影響乃是全面性的。除了具體的感染風險，和健康擔憂對個人造成的心理壓力及焦慮、恐懼等情緒外，各項防疫措施則重新形塑了我們的公領域和私生活。

新冠病毒為何大小眼？逃過的國家以後未必不會大爆發

紐約時報報導，新冠肺炎疫情擴散幾乎遍及全球，但嚴重程度不一：伊朗必須大規模開挖墓地，鄰國伊拉克死亡數不到百人； 多明尼加...

圖表看疫情／全球確診破350萬！ 義大利死亡數近二月新低

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有187個國家（地區）傳出確診案例，病例數達349萬餘人，超過24.6萬人喪命，致死率約7%。

川普：中國大陸試圖掩蓋疫情 犯了「可怕錯誤」

美國總統川普表示，他幾乎可以肯定，中國大陸在新冠病毒疫情的規模和風險方面誤導了全世界，還想辦法在疫情釀成全球大流行病之際...

德國之聲評論：莫在疫情間打壓記者

自新冠肺炎疫情爆發以來，各政府最重大的工作就是指示和引導社會渡過我們這個時代最大的危機，而且往往不得不根據很少、甚至有時相互矛盾的信息來做出決定。

美再控中國隱匿疫情 歐洲多國解封在即

在「五眼聯盟」的一份內部文件批評中國在新冠疫情初期的隱瞞作法的隔天，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 周日 (5月3日) 在接受美國電視網ABC訪問時，再次聲稱美國有清楚的證據顯示新冠病毒源自於武漢病毒研究所。

法擬鬆綁封鎖措施 不隔離歐盟申根區和英國旅客

法國封城抗疫2個月後，正準備逐步鬆綁封鎖措施，當局今天表示，不會要求任何來自歐盟、申根區或英國的旅客接受隔離，以遏止冠狀...

乘客戴口罩分組登機 美籍航空公司4日起實施

疫情當前，聯合航空等美國的航空公司從4日起要求乘客搭機戴口罩，西南航空另外宣布登機新規定，以10人一組站在候機室的一側排...

全球新冠肺炎疫情逾24萬5000死 確診超過347萬例

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日19時（台灣4日凌晨3時），全球至少24萬5576人死於2019冠狀病...

新冠降溫／義從重災中站起 民眾可出門

歐洲新冠肺炎疫情趨緩，不少國家逐步解除管制措施，讓受創的經濟獲得生機，並讓長期居家避疫的民眾出門透氣。

新冠降溫／日延長緊急狀態 34縣小放寬

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由於日本新冠肺炎疫情延燒，日本政府準備四日宣布，將六日屆滿的「緊急事態宣言」延長約一個月到五...

熱門新聞

App回報直飛大陸莆田？ F-16測試機疑遭對岸干擾

圖表看疫情／全球確診破350萬！ 義大利死亡數近二月新低

敦睦艦隊採檢結果出爐！解隔離前檢驗4人陽性

磐石經驗 專家懷疑：不少無症狀感染者被漏放

美國務卿：大量證據顯示 新冠病毒源自武漢實驗室

整理包／0確診破功！敦睦艦隊再增4人確診 均為磐石艦官兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。