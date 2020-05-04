德國之聲評論：莫在疫情間打壓記者

自新冠肺炎疫情爆發以來，各政府最重大的工作就是指示和引導社會渡過我們這個時代最大的危機，而且往往不得不根據很少、甚至有時相互矛盾的信息來做出決定。這項艱巨的任務會產生不可預知的後果。

在一些國家，這種不確定性使當局試圖加強控制各種信息流通，並壓制對政府的批評。自疫情爆發以來，我的辦公室就目睹了許多這樣的情況。當局採取了一些措施、特別立法或法令來限制記者和媒體的權利以及信息的自由流動。

這些措施從規定媒體有義務只發布由當局提供的信息，到封鎖網站，以及限制獲取政府信息，並處罰被指控傳播「假新聞 」的記者。

生死攸關

特別是在疫情大流行期間，獲得准確和可靠的信息是一個攸關生死的問題。人們有權了解重要的衛生措施、透明的統計數據和當局的決定。人類的健康不僅取決於是否能夠隨時獲得衛生保健資源，還取決於能否獲得有關病毒威脅的準確信息，以及可用於保護自己、家人和社區的方式。

例如，在疫情之初，中國限制信息自由流動，並沒有幫助保護中國國內或世界上其他人，事實上恰恰相反。我們需要的是更多來自各種渠道和獨立媒體的信息。

記者在分享這些信息方面具至關重要。他們向公眾提供重要的健康信息、將科學術語轉化為人們能夠理解的語言，以及在打擊錯誤信息上發揮關鍵作用。

雖然我完全理解打擊錯誤信息的必要性，例如關於虛假治療的報導，但通過限制媒體自由來達到這個目標是錯誤的。

隱瞞信息適得其反

處理謠言最好的辦法是確保獲得多元和獨立的信息來源。我認為，如果當局被認為試圖隱藏信息或遏制媒體報導，將不受公眾信任。因此，我們需要的是更大的透明度，而不是更多的限制。

當局應該讓記者不受阻礙地報導，而不是打壓他們。記者們應該被允許尋找和使用媒體自己認為有必要的所有信息來源。

其次，政府應向媒體提供可靠的信息，也應該支持那些因為疫情而在經濟上陷入困境的媒體，特別是在新冠疫情後，對記者工作的需求不會減少。言論和信息自由與多元媒體環境相結合，對經濟增長有重要貢獻，也是加強社會聯繫和民主結構的重要工具。

在我們慶祝2020年5月3日世界新聞自由日之際，讓我們謹記，在這個前所未有的危機和緊急情況下，我們比以往任何時候都更需要自由媒體。不要壓制獨立的聲音。

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