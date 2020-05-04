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美再控中國隱匿疫情 歐洲多國解封在即

德國之聲 / 德國之聲中文網
義大利疫情趨緩，人民社交逐漸解除封鎖。 美聯社
義大利疫情趨緩，人民社交逐漸解除封鎖。 美聯社

在「五眼聯盟」的一份內部文件批評中國在新冠疫情初期的隱瞞作法的隔天，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 周日 (5月3日) 在接受美國電視網ABC訪問時，再次聲稱美國有清楚的證據顯示新冠病毒源自於武漢病毒研究所。他說：「我們握有很充足的證據證明新冠病毒源自於該研究所。」

但龐培歐卻拒絕透露他是否認為中國蓄意將新冠病毒從病毒所釋放出來。他說：「我認為現在全世界都很清楚知道，中國的過往紀錄顯示，他們有制造全球流行病與實驗室管理不合格的歷史。」此前，美國總統川普也曾聲稱，他看過相關紀錄證明新冠病毒與武漢病毒研究所有關聯，但他卻無法提供更細節的證據。

此外，龐培歐也批評中國在疫情初期刻意隱瞞的作法是中國共產黨一貫使用的手段，而這也替全世界帶來非常大的風險。他說：「川普總統已很清楚表明，我們會確保中國必須為肆虐全球的疫情負責。」

美國部分媒體報導，川普已下令情報單位調查與新冠病毒源頭相關的資訊，因為他希望能在衝刺11月的總統選戰時，將中國在新冠疫情間犯下的錯誤作為他的競選主軸之一。

必須解封的壓力

與此同時，美國政府也因經濟持續受到衝擊面對各界要求盡快解封的壓力。美國的佛羅裡達州預計周一 (5月4日) 開始逐步解封，而其他數州則出現示威者上街要求政府盡快解封的情況。

紐約市則是因為確診與病亡案例持續下降，所以宣布關閉搭建於中央公園的臨時醫院。不過，同一天也有數十名紐約市民因違反了保持社交距離的准則，而遭市政府懲罰。

歐洲各國展開保守的解封

此外，歐洲各國也因疫情持續趨緩，決定逐漸的解除封鎖。義大利周日通報了自3月10日以來最低的病亡數，所以該國也將於周一開始准許人民至公園活動，或是拜訪在鄰近地區的親友。餐廳則是能開始進行外賣服務，量販店也能重新營業。

不過有些義大利人民認為相關解封政策有一些令人疑惑之處。一名居住在羅馬的民眾向法新社表示：「我們一方面對於解封感到非常期待，因為我們可以開始安排孩子與他們的祖父母進行一些活動。但另一方面，政府推行的政策並不清楚，這導致我們不確定是否運用常識便能確保我們不違反政府的規定。」

另一方面，德國周一也將持續逐步解封。一名政府官員周日表示，只要各足球隊能遵守政府的相關規定，他支持德國讓足球聯賽重新開打。英國首相強生則是預計在未來幾日會公布英國政府的解封措施。他前幾日才剛宣布英國已過了疫情的高峰。

大部分的歐洲政府都還是採取較保守的防疫措施，包含在公共場合戴口罩以及保持社交距離。他們也試圖增加檢測量，讓政府能在逐漸解封的同時，找出更多染上新冠病毒的人。周一開始，西班牙規定人民搭乘大眾運輸時，必須戴口罩。

但在歐洲多國開始商討解封措施的同時，目前歐洲疫情最嚴重的俄羅斯卻要求居民待在家。過去幾周，俄羅斯每天新增數千起新冠確診案例，這也讓該國成為歐洲疫情最嚴重的國家。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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