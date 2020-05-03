新冠疫情衍生賣血市場 生物科技公司轉售康復者血液最貴147萬台幣

在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，原來康復患者的血液變得很值錢。他們的血液中帶有抗體，各國科學家為了鬥快研究更準確的抗體測試，就急需這些抗體，從而衍生一盤生意：部分生物科學公司取得康復患者的血液樣本後，提高價錢轉售給實驗室及研究公司，愈多病毒抗體的樣本就愈值錢，形成一個「賣血市場」，在科學界引起道德爭議。

全球有多間公司有售賣這些血液樣本，他們會先從康復患者收集樣本，然後再出售給實驗室與研發抗體測試的製造商。

罕見樣本標價可達147萬台幣

《紐約時報》5月1日的報道指出，從取得的文件、電郵與價錢單顯示，公司先從康復患者收集樣本，部分公司會以100美元（約3000台幣）作為報酬給予參加計劃的患者，在得到樣本後，這些公司再向外出售樣本，愈多抗體的血液，價錢愈高。

以一間在加州的生物科技公司為例，一個樣本的標價可以是350美元（約10301台幣）起跳，罕見樣本的標價更高至4萬美元（約117萬台幣）。另有公司的最貴樣本開價5萬美元（約147萬台幣）。

爆爭議公司否認牟取暴利

這些公司都強調他們沒有牟取暴利，部分公司辯稱他們的邊際利潤比率只是與業界傳統一致。

但在科學界內，這個現象引起爭議，英國一間研究抗體測試公司的醫學總監菲切特（Joe Fitchett）對此作出批評，他稱「我以前從未見過這麼高的價錢，這些錢是從民眾的苦難中得來的。」

各地爭相研發抗體測試

自疫情爆發以來，各地爭相研究抗體測試，彭博社報道，瑞士的羅氏控股（Roche Holding）已準備最早在5月出售他們研發的抗體測試。

英國、美國等地更希望一旦有可靠的抗體測試，便可以向民眾發出「免疫證書」，證明他們有抗體，可以盡快復工，但目前的難題是欠缺準確可信的抗體測試，這些「免疫證書」計劃也引來爭議。

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文章授權轉載自《香港01》