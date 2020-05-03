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俄國新增近萬例確診 當局仍堅持12日解封

世界日報 / 編譯中心╱綜合2日電
(新)俄增近萬例新高 英2.8萬人不治全球第3高 路透社
(新)俄增近萬例新高 英2.8萬人不治全球第3高 路透社

路透報導，俄國當局2日表示，過去24小時內新增9623例新冠肺炎確診，再創單日新高，累計確診總數達到12萬4054例，居全球第8，且新增57名患者不治，累計1222人不治。

儘管新增確診呈現穩定增加，俄羅斯政府仍表示將自12日起逐漸解除防疫管制措施，鬆綁條件將視各區情況而定。而首都莫斯科市長索比亞寧表示，疫情重創的莫斯科尚未度過疫情高峰。索比亞寧2日稍早表示：「（疫情）威脅顯然正在加劇。」莫斯科新增5358例確診，累計6萬2658人染疫。

莫斯科市政府4月11日發布行政命令規定，自4月15日起外出搭乘交通工具者，須事先申請電子通行許可證。索比亞寧表示，如果疫情惡化，當局可能會減少發放許可證。

此外，繼總理米舒斯京宣布確診自我隔離，國際傳真社1日報導，建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）與副部長也都確診。

星新例2周最少 將部分解封

新加坡2日新增447例新冠確診案例，是兩周以來最少，當中只有4人是本地居民。衛生部長顏金勇宣布，由於社區感染病例已有減緩，因此決定讓包括部分行業從5日起逐步恢復營運，飲食烘焙、洗衣、理髮與寵物店於12日復工，中醫也可恢復針灸服務。

部分限制解除後，居住在私人公寓的居民，5日起能在住宅範圍內的公共空間內步行與跑步，但健身房與游泳池等持續關閉。參與全國會考的學生也從19日起能分批返校上課。

新加坡目前確診總數為1萬7548例，16人死亡，是東南亞國家中最多。

英2.8萬人不治 全球第3高

英國2日新增621人染疫不治，累計病故人數攀升至2萬8131人，排名全球第3高，僅次於美國和義大利。

BBC報導，英國首相強生和未婚妻席孟茲上月29日喜獲麟兒，將兒子取名為威爾弗雷德‧勞里‧尼可拉斯‧強生，向強生染新冠肺炎住院期間、照顧他的醫師致敬。席孟茲在Instagram貼文表示，威爾弗雷德是向強生祖父和強生住院期間照顧他的一名醫生致敬，中間名尼可拉斯也是向強生住院時治療他的醫生尼克‧普萊斯和尼克‧哈特致敬。

新冠肺炎 COVID-19

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