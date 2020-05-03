美專家：全球70%人口恐染疫　

長期研究大流行病的美國專家團隊在四月卅日公布的一分報告中預測，新冠病毒可能繼續傳播至少十八個月到兩年，直到百分之六十到七十的人口遭感染為止；另根據約翰霍普金斯大學研究，全球已超過一百零五萬人從新冠肺炎康復。

明尼蘇達大學的傳染疾病研究政策中心（CIDRAP）專家團隊建議，美國應為最糟情況做好準備，包括秋季和冬季恐現第二波重大疫情；而就算是最好的情況，還是會有很多人持續染疫離世。

CIDRAP主任歐斯特何告訴有線電視新聞網：「在新冠病毒感染百分之六十到七十的人口前不會停下來。若說疫情很快會結束，這違反微生物學。」

歐斯特何研究大流行病廿年，曾擔任多任總統顧問；其領導的團隊表示，由於新冠肺炎為新疾病，目前無任何疫苗，因此他們預測：「這波大流行病可能持續十八到廿四個月，同時人口會逐漸發展出群體免疫。」

不過，CIDRAP團隊的預測卻與其他許多模型預測不同，例如華盛頓大學衛生指標與評估研究院，或者倫敦帝國學院；後兩者預測美國和英國會有數百萬人染疫死亡。

CIDRAP團隊綜合了這些報告、過去大流行病歷史數據以及新冠肺炎醫學文獻，並以此提出他們自己的預測。

參與研究的哈佛流行病專家利普西奇表示：「想了解傳染病如何蔓延，應仰賴歷史以及傳播型態。」例如，大流行病往往不會像季節性流感，到了夏季就消失。

CIDRAP團隊拿新冠病毒跟流感相比，新冠病毒潛伏期長、有更多無症狀病患、基本傳染數高，而且似乎比流感更易傳播；基本傳染數高就表示大流行病結束前，會有更多人染疫或對病毒免疫。