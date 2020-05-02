快訊

有影片有真相！神隱多日後 金正恩剪綵畫面曝光

醫護人員均戴口罩為何爆院內感染？張上淳公開原因

專家指美實際死亡人數可能多一倍 州政府被揭施壓瞞報

香港01 / 許懿安
圖為美國急救人員送病患到急診室。路透
圖為美國急救人員送病患到急診室。路透

美國公佈的全美新冠肺炎COVID-19）死亡人數已經超過6.5萬。美國媒體稱，官方死亡數字比實際少數以萬計。

耶魯大學公共衞生學院的流行病學家溫伯格（Daniel Weinberger）告訴美國廣播公司（ABC News），他分析美國約翰斯・霍普金斯大學的數據後估計在3月1日至4月3日有死亡個案是沒有被計算在內，結論是估計美國官方死亡數字比實際少數以萬計。他稱真實數字可能是已通報數字的大約一倍。

美國廣播公司調查顯示，迄今為止，美國僅有550萬人接受新冠測試，佔美國總人口的2%。雖然和很多國家相比，550萬是一個龐大數字，但美國廣播公司指出，從人口佔比看，2%遠遠低於美國應達到的測試水平，而這也正是死亡統計不全面的重要原因。

美國廣播公司說，美國各州和地區的測試條件持續不足，意味很多地方僅能為已經出現徵狀的患者提供測試。那些沒有經過測試就死亡的，以及在家中或其他非醫療機構死亡的，都沒有被統計。

報導指出，美國目前尚無一個全國統一的系統調查死亡人數，甚至直到4月中旬，還在僅僅統計有明確陽性測試結果的死亡病例。美國病理學家學會（College of American Pathologists）的威廉姆森博士（Dr. Alex Williamson）告訴美國廣播公司，現在最大的問題是數字的「分母」，他們需要知道有多少人染疫、多少人住院、多少人死亡。他說美國最要需要做的事是增加檢測數量。

除測試條件不足造成的統計誤差外，美國媒體調查指出，漏報、瞞報等現象也進一步掩蓋真實數字。

美國廣播公司上周報導該國養老院中因新冠肺炎或相關併發症致死的人數已上萬，而CDC直到上周才開始將養老院死亡數據納入總計，且目前尚不清楚美國什麼時候開始在全國死亡個案統計中計入這些數據。

美國《國會山報》4月29日報導稱，美國甚至有地方政府有瞞報的行為。以佛羅里達州為例，《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）在報導指出法醫點算的死亡數字高過州政府10%後，州政府政策不久改變，官員拒報扣起法醫數據逾1周。

佛州法醫委員會主席尼爾森（Stephen Nelson）向《坦帕灣時報》表示，州政府衞生部門告訴他，有關方面計劃從死亡數據中，刪除死因以及病例說明。

《國會山報》網站29日在報導中指出，佛羅里達的邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）的法醫辦公室被遊說限制外界取閱死亡紀錄；棕櫚灘縣（Palm Beach County）的法醫上周被州政府律師指示停止發佈死亡個案紀錄；希爾斯伯勒縣（Hillsborough County）在《坦帕灣時報》提出質疑前數周，都一直拒絕公開有關記錄，直至4月28日才發布有死者身份的紀錄。棕櫚灘縣辦公室的工作人員彼得里諾（Paul Petrino）說，當他接到縣檢察官要求停止公佈死亡數據的電話時感到震驚。

延伸閱讀：

美發起「TweetForTaiwan」挺台參加世衛大會　中國堅決反對

【新冠肺炎・措施】美艦羅斯福號與基德號　所有船員已接受檢測

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

日名嘴質疑金正恩現場照 網指「電話髮型」哪裡怪怪的

紐約殯儀館前卡車飄屍臭 警方開門驚見百具腐爛遺體

女友煮的咖哩「不對味」廚師男試圖挖她眼遭判刑入獄

外婆與母親接連染疫過世 男童慟問父親：我們誰會先走？

相關新聞

東京57歲發燒男子早上無異狀晚上猝逝 死後確診新肺

日本東京一名57歲男子上月6日發燒後在自宅休養，15日卻突然死亡。男子的妻子說，當天早上她要出門工作時，男子看起來沒有異...

專家指美實際死亡人數可能多一倍 州政府被揭施壓瞞報

美國公佈的全美新冠肺炎（COVID-19）死亡人數已經超過6.5萬。美國媒體稱，官方死亡數字比實際少數以萬計。 耶魯大學公共衞生學院的流行病學家溫伯格（Daniel Weinberger）告訴美國廣播公司（ABC News），他分析美國約翰斯・霍普金斯大學的數據後估計在3月1日至4月3日有死亡個案是沒有被計算在內，結論是估計美國官方死亡數字比實際少數以萬計。他稱真實數字可能是已通報數字的大約一倍。

新加坡增447例新冠肺炎確診 2周以來最低增幅

路透報導，新加坡衛生部2日證實，新增447例新冠肺炎確診，為2周以來單日最低增幅。星國目前累積1萬7548例，其中16人...

外婆與母親接連染疫過世 男童慟問父親：我們誰會先走？

新型冠狀病毒疫情在全世界肆虐，奪走了許多生命，徒留悲傷的家屬。英國的威爾斯也不例外。今年七歲的伊凡‧克比（Evan Cadby），在四月中接連失去了外祖母和母親，如今，他的父親也仍在醫院內和病毒搏鬥。克比一家人的朋友如今已在網路上募款，希望能夠幫助這一家人。

圖表看疫情／日本北海道現第二波疫情 印度全國封鎖再延2周

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。

總理染疫隔離 俄再添兩部長級官員確診

俄羅斯的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延至政府高層，總理米舒斯京昨天才宣布確診，國際傳真社今天報導，建設...

日本醫院通報新冠病例 竟要以手寫傳真

日本新冠肺炎確診人數持續增加，一名胸腔內科醫師在推特大喊「可不可以別再用手寫通報了」，原來日本各地方醫院收治確診病例、或有...

新冠病毒新檢驗法 感染後24小時就能辨識

英國衛報報導，美國軍方雇用的科學家研發出新的新冠病毒檢驗方法，這項方法可讓帶原者在具有感染力、傳播疾病之前就被辨識出來。

美批准瑞德西韋緊急使用 治療新冠肺炎重症患者

美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）1日宣布，允許緊急使用實驗藥物瑞德西韋治療新冠肺炎重症患者，例如呼吸困難、需要補充氧氣或使用呼吸器的病患。

刺胳針總編：中國不應為疫情爆發負責

醫學期刊刺胳針總編輯何頓昨晚表示，世界各國應與中國政府合作瞭解新冠肺炎疫情，指責中國是傳播源頭並沒有幫助也不是事實。他說...

德國郵輪一船員染疫 近3000人船上隔離

德國旅遊業巨擘途易集團（TUI）今天表示，旗下一艘郵輪上出現一人經新型冠狀病毒採檢呈陽性反應之後，將近3000名船員在船...

英國研究：新冠肺炎害死者平均「少活13年」

新冠病毒至今已奪走全球超過21萬人的性命。最近英國一項研究指出，因為新冠肺炎，平均每位男性死者少活13年，女性死者少活11年。

熱門新聞

75度酒精即日起出口管制 12日起藥局不一定買得到

「嘉玲」七連霸失敗！我新增確診3例 皆是境外移入

圖表看疫情／日本北海道現第二波疫情 印度全國封鎖再延2周

「嘉玲」七連霸失敗 增3例新冠肺炎境外移入病例

巴西聖保羅挖上萬墓穴每5分1人下葬 總統：責任不在我

好景不到一個月！日本北海道出現第二波疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。