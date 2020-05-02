英國研究：新冠肺炎害死者平均「少活13年」

新冠病毒至今已奪走全球超過21萬人的性命。最近英國一項研究指出，因為新冠肺炎，平均每位男性死者少活13年，女性死者少活11年。

英國「每日郵報」報導，由蘇格蘭公共衛生局以及蘇格蘭格拉斯哥大學科學家組成的團隊，主要採用義大利新冠肺炎死者資料庫，考量死者的其他疾病背景，例如心血管疾病、糖尿病、阿茲海默症、癌症等疾病，並比對世界衛生組織（WHO）針對這些疾病發展出的壽命年限量表，統計出每位死者因為染上新冠肺炎，壽命平均減少10年以上。

研究也發現，原先有高血壓的患者染疫致死率達73%，比率最高；其次是糖尿病31.3%、心臟疾病27.8%、心律不整23.7%。

研究團隊表示，即便部分死者本身患有其他疾病，壽命本來就較短；但是染上新冠肺炎後，更讓他們大幅減少原本可以存活的時間。

英國 準備解除管制

英國3月23日宣布實施居家避疫迄今超過一個月。英國首相強生4月30日表示，境內新冠肺炎疫情「已過高峰」，承諾在本周公布兼顧防疫和重啟經濟的藍圖與時間表。強生說，口罩可能在下階段將扮演重要角色，「關於解除管制的一部分，我認為口罩會是流行病學和給予民眾回到工作崗位信心的有效方法。各位將獲知更多資訊」。

英國政府首席科學顧問瓦倫斯表示，英國新冠肺炎感染率已降至1以下，目前約為0.6至0.9之間，住院人數及加護病房患者皆減少。

法國1日死亡病例 5周來最低

也屬於歐洲疫情重災區的法國，1日新增218例死亡病例，為5周多來最低單日紀錄。法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）也表示，1日因染疫在加護病房治療的患者人數減少144人。

法國上一次通報單日最低病死人數，是在3月23日的186人不治。法國迄今感染冠狀病毒疾病致死達2萬4594人，居歐洲第4高。

南非放寬封鎖 居民可外出運動

疫情發展至今，部份國家已逐步解除嚴格的限制措施，南非4月30日也結束第5級的35天全國封鎖，1日開始第4級防疫，政府放寬某些限制措施，居民可外出跑步、散步、遛狗、騎車，暫別疫情陰霾。民眾1日蜂湧而出，把握難得的3小時鍛鍊身體，儘量揮別幽閉了35天居家日子，暫時揮別疫情陰霾。無論人行道、小徑、海邊、山腳都是人。