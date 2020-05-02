紐約殯儀館前卡車飄屍臭 警方開門驚見百具腐爛遺體

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，在疫情嚴重的美國紐約不少人因為這次疫情喪命，葬儀社在此時需處理大量遺體。近期紐約警方接獲當地民眾報案，表示一家位在布魯克林的葬儀社前，有卡車發出陣陣屍臭味，警方到場查看後，發現卡車內有100具遺體，且遺體腐爛超過7天，當地民眾甚至表示遺體的血水已經滴落在地，肢體也有掉落的狀況。

根據英國「太陽報」報導，這家名叫安德魯·克萊克利（Andrew T. Cleckley）的葬儀社遭當地民眾投訴，他們表示已經連續幾天聞到葬儀社前的數輛卡車飄出屍臭味，且看到卡車不斷從外面裝載屍體，而警方在29日到場調查，發現葬儀社外的2輛卡車各裝了50具遺體，且遺體已腐爛超過7天，當地機械師路易（Louie dePasquale）向媒體透露車內的一些遺體已經出現肢體掉落的狀況。

消息曝光後，憤怒的死者家屬在30日到葬儀社外抗議，一位名叫卡溫頓（Distraught Tamisha Covington）的家屬表示她的母親因新冠肺炎去世，她向葬儀社付了1.5萬美元（新台幣約44.8萬元）的費用，在得知此事後想去看母親最後一面，卻沒有得到任何聯絡，而另一位叫彼得（Peter）的家屬表示工人要求對他前妻的遺體做防腐處理，因為冰櫃已經滿了，而事發後他要求看前妻的屍體，卻被告知之後再來。

而該葬儀社的人員事後向媒體表示他們存放屍體的空間已經用完，並堅持沒有屍體被關在外面的卡車，他強調所有的遺體不是在太平間，就是在冷藏車內，但他的說法卻與目擊者證詞和警方聲明相違。

目前紐約警方和衛生局正在調查該起案件，若查證屬實，該葬儀社恐會面臨罰款和停工的處分，對此紐約州州長古莫（Cuomo）也在30日的記者會上說到「顯然，這家儀館不應該這樣做。」