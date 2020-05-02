巴西聖保羅挖上萬墓穴每5分1人下葬 總統：責任不在我
新冠肺炎（COVID-19）在全球繼續蔓延，巴西疫情嚴重，截至4月30日，死亡個案累計5901例。英國媒體5月1日報導，巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo）的公墓正挖掘逾1.3萬個墓穴，每5分鐘就有1人下葬。
面對嚴峻疫情，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的回應也備受爭議，他認為對於聖保羅有如此多人死亡，應該去問聖保羅州長。
英國天空電視台（Sky News）5月1日報導，位於聖保羅的墓地Vila Formosa是拉丁美洲最大的公墓，墓地正在挖掘的墓穴超過1.3萬個。報導指，每位死者家屬親友僅能在墓旁逗留5分鐘，因為公墓每5分鐘就有一名死者下葬。
總統波索納洛4月29日對疫情的回應也惹來爭議，被斥拒絕承擔疫情責任。當地媒體報導，波索納洛認為推行社交疏離措施的州長和市長才應該承擔責任，他稱「（媒體）不會將不屬於我的責任放在我身上，記者應該問聖保羅州州長多利亞（João Doria）為什麼聖保羅州會有這麼多人失去性命。」聖保羅州是巴西疫情最嚴重的地方。
衛生部4月30日公佈，巴西過去24小時新增7218例確診個案，累計85380宗。死亡個案新增435例，累計5901例。
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文章授權轉載自《香港01》
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