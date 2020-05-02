快訊

男子持獵槍深夜阿里山打獵 誤擊舅舅貫穿右前額送醫搶救

統測今登場…景氣不佳職校生棄升學 報考人數跌破10萬

巴西聖保羅挖上萬墓穴每5分1人下葬 總統：責任不在我

香港01 / 何文翰
圖為4月30日巴西聖保羅Vila Formosa公墓的鳥瞰圖。（AP）
圖為4月30日巴西聖保羅Vila Formosa公墓的鳥瞰圖。（AP）

新冠肺炎COVID-19）在全球繼續蔓延，巴西疫情嚴重，截至4月30日，死亡個案累計5901例。英國媒體5月1日報導，巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo）的公墓正挖掘逾1.3萬個墓穴，每5分鐘就有1人下葬。

面對嚴峻疫情，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的回應也備受爭議，他認為對於聖保羅有如此多人死亡，應該去問聖保羅州長。

英國天空電視台（Sky News）5月1日報導，位於聖保羅的墓地Vila Formosa是拉丁美洲最大的公墓，墓地正在挖掘的墓穴超過1.3萬個。報導指，每位死者家屬親友僅能在墓旁逗留5分鐘，因為公墓每5分鐘就有一名死者下葬。

總統波索納洛4月29日對疫情的回應也惹來爭議，被斥拒絕承擔疫情責任。當地媒體報導，波索納洛認為推行社交疏離措施的州長和市長才應該承擔責任，他稱「（媒體）不會將不屬於我的責任放在我身上，記者應該問聖保羅州州長多利亞（João Doria）為什麼聖保羅州會有這麼多人失去性命。」聖保羅州是巴西疫情最嚴重的地方。

衛生部4月30日公佈，巴西過去24小時新增7218例確診個案，累計85380宗。死亡個案新增435例，累計5901例。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】防疫措施意見相左　巴西總統辭退衛生部長

【新冠肺炎・疫情】新加坡外勞群體染疫者增　單日確診首度破千

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

教授居家視訊教學中 身後女兒突爆「不雅字眼」嚇壞她

嘉義殺警案判無罪 警眷po文傾訴憂心：希望先生平安

新冠肺炎死亡者超越中國 巴西總統：那又怎麼樣

巴西疫情大爆發 近半民眾要總統下台

相關新聞

專家預測：新冠肺炎疫情可能延燒至2022年

彭博社報導，專家報告顯示，新冠肺炎疫情可能持續延燒2年，直到全球三分之二人口對新冠肺炎具免疫力後才能得到控制。

好景不到一個月！日本北海道出現第二波疫情

日本北海道自1月下旬出現新冠肺炎病例，疫情原本在3月獲得控制，不料4月確診病例再度上升，多處發生群聚感染，札幌4月30日...

巴西聖保羅挖上萬墓穴每5分1人下葬 總統：責任不在我

新冠肺炎（COVID-19）在全球繼續蔓延，巴西疫情嚴重，截至4月30日，死亡個案累計5901例。英國媒體5月1日報導，巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo）的公墓正挖掘逾1.3萬個墓穴，每5分鐘就有1人下葬。面對嚴峻疫情，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的回應也備受爭議，他認為對於聖保羅有如此多人死亡，應該去問聖保羅州長。

還要再2周！印度4日起延長全國封鎖

英國BBC報導，印度當局決定4日起再延長全國封鎖措施2周。印度政府3月25日開始實施全國封鎖政策防疫，使數百萬民眾生活陷...

圖表看疫情／日本北海道現第二波疫情 印度全國封鎖再延2周

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。

新冠肺炎 世衛宣布維持國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）依舊維持國際關注公共衛生緊...

疫情下各國復工計劃背後 英德法促戴口罩、澳推追蹤APP

新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發多時後，西方多國開始稱已過疫情高峰，準備放寬對民眾及商業活動的限制措施。但各國一邊要復工救經濟外，一邊更要嚴防病毒再散播，不少西方國家已改為要求民眾戴口罩，其中英國首相強生（Boris Johnson）最新在4月30日也「轉軚」，鼓勵民眾戴口罩防疫；至於澳洲則推出APP紀錄用戶之間的互動，以便日後追蹤確診患者的密切接觸者。

「英國已過高峰」強生擬解封計畫

英國首相強生上月卅日表示，英國新冠肺炎疫情「已過高峰」，承諾在本周公布兼顧防疫和重啟經濟的藍圖與時間表。

俄羅斯總理確診 普亭深深嘆了口氣

今年一月獲俄羅斯總統普亭任命為總理的米舒斯京四月卅日表示，他已確診感染新冠肺炎，將開始隔離，由第一副總理貝洛索夫暫時代理。

南非放寬防疫封鎖 居民可外出跑步散步

為防新冠肺炎疫情擴散，南非4月30日結束第5級的35天全國封鎖，今天開始第4級防疫，政府放寬某些限制措施，居民可外出跑步...

AI就是強！南韓新創推免費服務 一分鐘分析疑似染疫測試

人工智慧（AI）可應用在各種領域，在醫療方面，可協助醫療人員在面對特定疾病時，做出更快且更準確的診斷。來自南韓的新創公司VUNO，正在打造多款搭載輝達（NVIDIA）繪圖晶片（GPU）的AI 產品，可用於診斷不同疾病。

俄國疫情持續升溫 單日增7933例再創新高

路透報導，俄國當局1日通報，新增7933例新冠肺炎確診，再創單日新高，累積11萬4431例。此外，俄國過去24小時新增9...

熱門新聞

75度酒精即日起出口管制 12日起藥局不一定買得到

圖表看疫情／日本北海道現第二波疫情 印度全國封鎖再延2周

陳時中敲西瓜讚「這顆響！會甜」 笑談業配王封號

好景不到一個月！日本北海道出現第二波疫情

校長上班忙炒股屢勸不聽 遭監院彈劾通過

抗疫100天／外籍人士染疫住院 19天康復出院感性告白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。