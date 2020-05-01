疫情下各國復工計劃背後 英德法促戴口罩、澳推追蹤APP

新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發多時後，西方多國開始稱已過疫情高峰，準備放寬對民眾及商業活動的限制措施。但各國一邊要復工救經濟外，一邊更要嚴防病毒再散播，不少西方國家已改為要求民眾戴口罩，其中英國首相強生（Boris Johnson）最新在4月30日也「轉軚」，鼓勵民眾戴口罩防疫；至於澳洲則推出APP紀錄用戶之間的互動，以便日後追蹤確診患者的密切接觸者。

英國：政府改立場支持戴口罩

英國首相強生一度感染新冠肺炎康復後4月30日主持記者會，一改以往立場，強生贊同民眾復工後佩戴口罩或遮掩面部，認為有助防疫。圖為強生日前在首相官邸前發表談話。 路透

一度感染新冠肺炎的英國首相強生，康復後4月30日主持記者會，宣布英國疫情高峰已經過去，並會計劃重啟經濟，預計下周公布全面方案。一改以往立場，強生贊同民眾復工後佩戴口罩或遮掩面部，認為有助防疫。

英國政府4月底時就何時放寬封城措施訂出5個衡量標準，包括國民保健計劃（NHS）的應對能力、持續下降的死亡率、下降的傳播率、足夠的醫療物資及確保不會出現第二波疫情高峰。

德國：不戴口罩要罰錢

德國柏林市政府4月27日起在全國施行口罩法，將該市口罩強制令的範圍從此前僅限於公共交通工具擴大至包含超市和各類零售商店。 中新社

德國政府決定延長限制社交措施至5月10日，另一邊也宣布會在5月4日重開部分設施如遊樂場、博物館及教堂，並會在未來數天決定復課和恢復舉行體育賽事的安排。事實上，該國之前已在4月20日起放寬部分抗疫限制措施，包括讓面積在800平方米以下的商店重開。

為提防病毒再大規模散播，除了總理梅克爾指民眾仍要遵守社交距離指引外，德國自4月27日起在全國施行口罩法，民眾在公共地方要戴口罩，細節及罰則在各邦並不同相同，如果在巴伐利亞（Bavaria），民眾若在交通工具或商店內不戴口罩，首犯可遭罰150歐元（1,275港元），再犯更是300歐元（2,551港元）。

法國：籲老人減少出行 提高檢測量

法國準備在5月11日起分階段解封，以振興經濟，其中總理菲利普（Edouard Philippe）在解釋計劃時表示，屆時會強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩，學生復課也要戴口罩，該政府又呼籲65歲以上長者在解封後繼續減少出行，另一方面，該政府稱會提高病毒檢測量至每周70萬次。

義大利：強制戴口罩

義大利將在5月4日起放寬封城措施。圖為在羅馬競技場前的騎警。 路透

義大利將在5月4日起放寬封城措施，並已在4月底重開兩個重要機場，新聞網站The Local報道，在逐漸解封的同時，政府也將限制居民在交通工具及商店內戴口罩。

澳洲：推病毒接觸者追蹤APP「COVIDSafe」

澳洲已經放寬部分防疫禁令，包括重開悉尼邦迪海灘，部分州份開始允許民眾探訪親友等。該國決定以科技協助防疫，防止病毒再散播，4月26日起推出手機APP「COVIDSafe」，它會利用藍牙裝置偵測方圓1.5米內的其他手機用家，若然用戶與另一用戶的距離不足1.5米且持續15分鐘，裝置便會記錄這個互動，當日後有人確診，政府便能快速找到其密切接觸者。

由於部分民眾也有對私隱的憂慮，此APP屬自願下載，目前下載量有280萬人次，澳洲政府稱，希望有40%的澳洲人口下載，意味希望下載者達到1000萬人。

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文章授權轉載自《香港01》