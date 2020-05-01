快訊

華南永昌證券避險不及大虧47億 正副董事長請辭

影／國家機器動起來？紐時揭中共新冠大外宣三部曲

疫情下各國復工計劃背後 英德法促戴口罩、澳推追蹤APP

香港01 / 成依華
準備在5月11日起分階段解封，以振興經濟。圖為法國封城第35天時，巴黎鐵塔四周空蕩蕩。 法新社
準備在5月11日起分階段解封，以振興經濟。圖為法國封城第35天時，巴黎鐵塔四周空蕩蕩。 法新社

新冠肺炎COVID-19）在全球爆發多時後，西方多國開始稱已過疫情高峰，準備放寬對民眾及商業活動的限制措施。但各國一邊要復工救經濟外，一邊更要嚴防病毒再散播，不少西方國家已改為要求民眾戴口罩，其中英國首相強生（Boris Johnson）最新在4月30日也「轉軚」，鼓勵民眾戴口罩防疫；至於澳洲則推出APP紀錄用戶之間的互動，以便日後追蹤確診患者的密切接觸者。

英國：政府改立場支持戴口罩

英國首相強生一度感染新冠肺炎康復後4月30日主持記者會，一改以往立場，強生贊同民眾復工後佩戴口罩或遮掩面部，認為有助防疫。圖為強生日前在首相官邸前發表談話。 路透
英國首相強生一度感染新冠肺炎康復後4月30日主持記者會，一改以往立場，強生贊同民眾復工後佩戴口罩或遮掩面部，認為有助防疫。圖為強生日前在首相官邸前發表談話。 路透

一度感染新冠肺炎的英國首相強生，康復後4月30日主持記者會，宣布英國疫情高峰已經過去，並會計劃重啟經濟，預計下周公布全面方案。一改以往立場，強生贊同民眾復工後佩戴口罩或遮掩面部，認為有助防疫。

英國政府4月底時就何時放寬封城措施訂出5個衡量標準，包括國民保健計劃（NHS）的應對能力、持續下降的死亡率、下降的傳播率、足夠的醫療物資及確保不會出現第二波疫情高峰。

德國：不戴口罩要罰錢

德國柏林市政府4月27日起在全國施行口罩法，將該市口罩強制令的範圍從此前僅限於公共交通工具擴大至包含超市和各類零售商店。 中新社
德國柏林市政府4月27日起在全國施行口罩法，將該市口罩強制令的範圍從此前僅限於公共交通工具擴大至包含超市和各類零售商店。 中新社

德國政府決定延長限制社交措施至5月10日，另一邊也宣布會在5月4日重開部分設施如遊樂場、博物館及教堂，並會在未來數天決定復課和恢復舉行體育賽事的安排。事實上，該國之前已在4月20日起放寬部分抗疫限制措施，包括讓面積在800平方米以下的商店重開。

為提防病毒再大規模散播，除了總理梅克爾指民眾仍要遵守社交距離指引外，德國自4月27日起在全國施行口罩法，民眾在公共地方要戴口罩，細節及罰則在各邦並不同相同，如果在巴伐利亞（Bavaria），民眾若在交通工具或商店內不戴口罩，首犯可遭罰150歐元（1,275港元），再犯更是300歐元（2,551港元）。

法國：籲老人減少出行　提高檢測量

法國準備在5月11日起分階段解封，以振興經濟，其中總理菲利普（Edouard Philippe）在解釋計劃時表示，屆時會強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩，學生復課也要戴口罩，該政府又呼籲65歲以上長者在解封後繼續減少出行，另一方面，該政府稱會提高病毒檢測量至每周70萬次。

義大利：強制戴口罩

義大利將在5月4日起放寬封城措施。圖為在羅馬競技場前的騎警。 路透
義大利將在5月4日起放寬封城措施。圖為在羅馬競技場前的騎警。 路透

義大利將在5月4日起放寬封城措施，並已在4月底重開兩個重要機場，新聞網站The Local報道，在逐漸解封的同時，政府也將限制居民在交通工具及商店內戴口罩。

澳洲：推病毒接觸者追蹤APP「COVIDSafe」

澳洲已經放寬部分防疫禁令，包括重開悉尼邦迪海灘，部分州份開始允許民眾探訪親友等。該國決定以科技協助防疫，防止病毒再散播，4月26日起推出手機APP「COVIDSafe」，它會利用藍牙裝置偵測方圓1.5米內的其他手機用家，若然用戶與另一用戶的距離不足1.5米且持續15分鐘，裝置便會記錄這個互動，當日後有人確診，政府便能快速找到其密切接觸者。

由於部分民眾也有對私隱的憂慮，此APP屬自願下載，目前下載量有280萬人次，澳洲政府稱，希望有40%的澳洲人口下載，意味希望下載者達到1000萬人。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】官方發布「健康碼」國家標準　便利民眾跨地區流動

新冠肺炎│公務員周一復工　教育局區域教育服務處等恢復辦公

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

韓國新冠肺炎新增9例確診 累計1萬774例

韓國中央防疫對策本部今天通報，截至凌晨零時，境內較前一天凌晨零時新增9起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎...

疫情下各國復工計劃背後 英德法促戴口罩、澳推追蹤APP

新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發多時後，西方多國開始稱已過疫情高峰，準備放寬對民眾及商業活動的限制措施。但各國一邊要復工救經濟外，一邊更要嚴防病毒再散播，不少西方國家已改為要求民眾戴口罩，其中英國首相強生（Boris Johnson）最新在4月30日也「轉軚」，鼓勵民眾戴口罩防疫；至於澳洲則推出APP紀錄用戶之間的互動，以便日後追蹤確診患者的密切接觸者。

圖表看疫情／強生稱英挺過疫情高峰 下周提解封計畫

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。

AI就是強！南韓新創推免費服務 一分鐘分析疑似染疫測試

人工智慧（AI）可應用在各種領域，在醫療方面，可協助醫療人員在面對特定疾病時，做出更快且更準確的診斷。來自南韓的新創公司VUNO，正在打造多款搭載輝達（NVIDIA）繪圖晶片（GPU）的AI 產品，可用於診斷不同疾病。

俄國疫情持續升溫 單日增7933例再創新高

路透報導，俄國當局1日通報，新增7933例新冠肺炎確診，再創單日新高，累積11萬4431例。此外，俄國過去24小時新增9...

印度血漿療法遇挫 新冠肺炎重症病患不治

印度嘗試以血漿療法治療新冠肺炎重症患者遇到挫折，馬哈拉什特拉省首位接受血漿治療的53歲重症病患，雖然剛開始病情略微好轉，...

美情報界指出新冠病毒非人造 川普：來自武漢實驗室

美國國家情報總監辦公室30日聲明指出，美國情報界相信新冠病毒並非人造或基因改組，將繼續調查病毒源頭是動物或實驗室意外；但美國總統川普說，他曾看過證據，可證明病毒來自中國大陸武漢的實驗室。

藥廠吉利德：年底前生產逾百萬份10天療程的瑞德西韋

初步實驗顯示，抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）有助新冠肺炎病患，美國生技公司吉利德（Gilead）表示，將與國際夥伴合作增產，今年底之前可生產超過100萬療程所需的瑞德西韋。

吉利亞與國際夥伴增產瑞德西韋 尚不包含台灣

美國生物製藥公司吉利亞（Gilead）宣布將與國際夥伴合作增產新冠肺炎實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），目...

英疫情挺過高峰 強生下周將提解封計畫

英國首相強生4月30日表示，英國新冠肺炎疫情已過高峰，並承諾在下周公布兼顧防疫和重啟經濟的藍圖。

俄羅斯總理確診 普亭嘆息盼早日康復

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）4月30日表示，他已確診感染新冠肺炎，將開始隔離，由第一副總理貝洛索夫（Andrei Belousov）暫時代理。

藥廠吉利德：年底前生產逾100萬份10天療程的瑞德西韋

初步實驗顯示，抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）有助新冠肺炎病患加速康復，美國財經網站CNBC報導，美國藥廠吉利...

熱門新聞

圖表看疫情／強生稱英挺過疫情高峰 下周提解封計畫

美情報稱新冠病毒非人造 川普：病毒源自實驗室

俄羅斯總理確診感染新冠病毒 職務由第一副總理代理

防疫有功！陳時中等抗疫部會首長 520後可望留任

直播／連6日+0！我今無新增確診 累積人數維持429例

陳時中敲西瓜讚「這顆響！會甜」 笑談業配王封號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。