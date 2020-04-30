德新冠病毒感染率反彈 梅克爾：疫情惡化將再封城

歐洲多國的新冠肺炎疫情漸趨緩和，封鎖令也逐步解除，德國上周亦開始逐步放寬封城措施，但官方數據顯示，冠狀病毒再度出現傳染率升高的初步跡象，在面對民眾期待及解封與否之間，政府當局恐將陷入兩難。而德國27日還祭出了強制令，如果搭乘大眾運輸或進入店家未戴口罩，將被處以25歐元至1萬歐元的處置（約27美元至1萬947美元）。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前警告國內各邦，切勿過快鬆綁限制措施，並抨擊人們越來越沒有耐心，急於擺脫政府對大眾生活實施的限制，此舉惹怒部分地方領袖並引發好幾天的媒體熱議和政壇辯論。梅克爾還表示，若感染個案再度攀升，將無可避免要再度封城。

德國聯邦疾控機構羅伯特科赫研究所(RKI)指出，反映感染率的基本傳染數(R0)從早前的0.7，回升至極接近1.0，意味差不多每名病人都可將病毒傳給一個人，播毒風險顯著增加。

R0值代表每名患者可平均傳染多少人，數值低於1才代表疫情受控，因此各地政府一直希望將數值保持在1以下，令疫症逐漸消失。專家估計，倘若未有實施任何防疫措施，新冠病毒的R0值估計為2.4至3.3，可令7成人口受感染。

德國R0值從本月初的1.3回落至兩周前的0.7，但在放寬封鎖措施後出現反彈。

RKI所長威勒指出，周一的R0值為0.96，雖仍低於1，但已響起警訊。威勒認為，R0值只是傳染病學眾多指標其中之一，即使反彈亦無需過分擔憂，但他強調國民不能掉以輕心。

該研究所呼籲即使解封，民眾仍需盡量留在家中，以「守住抗疫成果」，避免醫療體系不勝負荷。由於R0值反彈，令德國政府內部對於是否進一步解封，出現更大分歧。

歐洲兒童爆川崎氏症 醫追查新冠關聯

英國、義大利、西班牙等歐洲多國近來傳出兒童罕見疾病「川崎氏症」案例增多，醫師示警之餘，也開始研究這和引發新冠肺炎的新型冠狀病毒是否有關。

美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國兒科加護學會指出，過去3周英國罹患「多重系統發炎症候群而需接受加護照顧」的兒童增多。

英國皇家兒科和兒童健康學院院長表示，醫師有在研究是否為其他病毒或新藥造成，「但初步假設是與冠狀病毒疾病相關」。