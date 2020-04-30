全美新冠死亡破6萬例 紐約7州病亡人數遭嚴重低估

聯邦疾病防治中心(CDC)的統計數字顯示，從3月8日到4月11日的五個星期，新冠肺炎疫情嚴重的七個州死亡總數，比正常水準高出將近50%，比官方的新冠死亡人數多出9000人，也代表目前因新冠肺炎死亡的人數嚴重低估。

全球新冠肺炎在29日確診已破319萬例、死亡逾22萬7000人；美國疫情也持續擴散，確診接近104萬例，死亡已逾6萬人。

不是死在醫院的人 未經病毒檢測

「紐約時報」報導，一些地方的跡象顯示，官方的新冠死者統計可能太低，因為並非所有死者都經過新冠病毒檢測，尤其不是死在醫院的人；紐約市最近即據此修訂新冠死亡人數，表示死者可能增加幾千人。

紐約、新澤西、密西根、麻州、伊利諾、馬里蘭和科羅拉多等七個州，因各種原因造成的死亡人數都遠高於正常水準；疫情最嚴重的紐約市，這段期間死亡人數是正常水準的三倍以上，最新資料更顯示可能高出六倍，紐約市迄今因新冠肺炎死亡的人數，約1萬3000人。

比較五年死亡數 新澤西高出172%

與過去五年的平均水準相比，新澤西州死亡人數為正常水準的172%，死亡人數多出5000多人。密西根州為正常水準的121%，死亡人數多出將近2000人。

愈來愈多跡象也顯示，醫療系統受到的沉重壓力，以及害怕受到感染，使一些人可能死於通常可以治療的病症。3月間因一種心臟病發作而進入美國九大醫院的病人，即銳減38%。

一些因素造成的死者也降低，例如居家避疫即使致命車禍減少。這些情況可能抵銷疫情不嚴重地區的新冠死者，可是在許多州，新冠死者顯然完全抵銷這些趨勢。

人口學者經常利用死亡總數，衡量很難確定明確死因的天災的影響；例如，波多黎各2017年受到瑪麗亞颶風侵襲後，起初的報告只有64人死亡，但後來的分析發現，在六個月期間，有將近3000人因風災直接或間接喪生，包括當場死於土石流或溺水等情況的人，以及在後來持續幾個月停電期間，因敗血病、糖尿病和自殺等各種情況而死的人。

怕病毒不敢就醫 間接導致更多人死

新冠病毒在美國直接造成的死亡人數顯然多於任何颶風，病毒也使生活方式徹底改變，包括醫院人滿為患和讓人不敢求醫，間接導致更多人死亡。

在其他地方，新冠病毒引發更大的死亡潮；西班牙過去一個月的死亡人數比正常水準高出66%，厄瓜多高出80%以上，巴黎高出一倍以上。