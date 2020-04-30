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全美新冠死亡破6萬例 紐約7州病亡人數遭嚴重低估

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合29日電
CDC指出，全美因新冠肺炎而死的人數被低估，新冠疫情最嚴重的七個州，尤其被低估。圖為4月初重疫區的紐約市布魯克林一所醫院醫務人員正運送一位搶救不及的新冠肺炎患者。 美聯社
CDC指出，全美因新冠肺炎而死的人數被低估，新冠疫情最嚴重的七個州，尤其被低估。圖為4月初重疫區的紐約市布魯克林一所醫院醫務人員正運送一位搶救不及的新冠肺炎患者。 美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)的統計數字顯示，從3月8日到4月11日的五個星期，新冠肺炎疫情嚴重的七個州死亡總數，比正常水準高出將近50%，比官方的新冠死亡人數多出9000人，也代表目前因新冠肺炎死亡的人數嚴重低估。

全球新冠肺炎在29日確診已破319萬例、死亡逾22萬7000人；美國疫情也持續擴散，確診接近104萬例，死亡已逾6萬人。

不是死在醫院的人 未經病毒檢測

「紐約時報」報導，一些地方的跡象顯示，官方的新冠死者統計可能太低，因為並非所有死者都經過新冠病毒檢測，尤其不是死在醫院的人；紐約市最近即據此修訂新冠死亡人數，表示死者可能增加幾千人。

紐約、新澤西、密西根、麻州、伊利諾、馬里蘭和科羅拉多等七個州，因各種原因造成的死亡人數都遠高於正常水準；疫情最嚴重的紐約市，這段期間死亡人數是正常水準的三倍以上，最新資料更顯示可能高出六倍，紐約市迄今因新冠肺炎死亡的人數，約1萬3000人。

比較五年死亡數 新澤西高出172%

與過去五年的平均水準相比，新澤西州死亡人數為正常水準的172%，死亡人數多出5000多人。密西根州為正常水準的121%，死亡人數多出將近2000人。

愈來愈多跡象也顯示，醫療系統受到的沉重壓力，以及害怕受到感染，使一些人可能死於通常可以治療的病症。3月間因一種心臟病發作而進入美國九大醫院的病人，即銳減38%。

一些因素造成的死者也降低，例如居家避疫即使致命車禍減少。這些情況可能抵銷疫情不嚴重地區的新冠死者，可是在許多州，新冠死者顯然完全抵銷這些趨勢。

人口學者經常利用死亡總數，衡量很難確定明確死因的天災的影響；例如，波多黎各2017年受到瑪麗亞颶風侵襲後，起初的報告只有64人死亡，但後來的分析發現，在六個月期間，有將近3000人因風災直接或間接喪生，包括當場死於土石流或溺水等情況的人，以及在後來持續幾個月停電期間，因敗血病、糖尿病和自殺等各種情況而死的人。

怕病毒不敢就醫 間接導致更多人死

新冠病毒在美國直接造成的死亡人數顯然多於任何颶風，病毒也使生活方式徹底改變，包括醫院人滿為患和讓人不敢求醫，間接導致更多人死亡。

在其他地方，新冠病毒引發更大的死亡潮；西班牙過去一個月的死亡人數比正常水準高出66%，厄瓜多高出80%以上，巴黎高出一倍以上。

新冠肺炎 COVID-19

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