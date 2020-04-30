全美機場500人確診新冠肺炎 435人負責旅客與行李安檢…

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration，簡稱TSA)29日表示，在全美各地機場任職的共計500名旗下員工，新冠病毒檢測結果確診陽性，其中有208人已經完全康復，四人染疫死亡。

聯邦運輸安全局指出，絕大多數確診員工是在紐約大都會地區的機場工作，其中有105名確診員工在甘迺迪國際機場(JFK International Airport)上班，32名確診員工來自拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)；另外，56名確診員工則在新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)服務，。

除了紐約大都會區之外，阿姆斯壯紐奧良國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)有27名聯邦運輸安全局員工確診。

美國傳出新冠病毒疫情之後，聯邦運輸安全局已對各地機場安檢站加強清潔、消毒。聯邦運輸安全局表示，為了保護安檢人員避免接觸病毒，將發放N95口罩及防護眼罩供員工使用。

若以工作性質區分，根據統計，聯邦運輸安全局500名確診員工當中，高達435人負責旅客安全檢查或行李檢查工作，其餘確診員工則在與旅客未有面對面互動的部門。全美機場500人確診

聯邦運輸安全局表示，今年4月初全美機場旅客人數創下歷史新低，但最近幾天已出現旅客人數緩慢增加的現象。