快訊

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

日緊急狀態5月6日到期 首相安倍決定延長

全美機場500人確診新冠肺炎 435人負責旅客與行李安檢…

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
儘管國內外飛航大量減少，但TSA證實全美有500員工感染新冠肺炎。圖為西雅圖國際機場工作的TSA安檢員。 美聯社
儘管國內外飛航大量減少，但TSA證實全美有500員工感染新冠肺炎。圖為西雅圖國際機場工作的TSA安檢員。 美聯社

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration，簡稱TSA)29日表示，在全美各地機場任職的共計500名旗下員工，新冠病毒檢測結果確診陽性，其中有208人已經完全康復，四人染疫死亡。

聯邦運輸安全局指出，絕大多數確診員工是在紐約大都會地區的機場工作，其中有105名確診員工在甘迺迪國際機場(JFK International Airport)上班，32名確診員工來自拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)；另外，56名確診員工則在新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)服務，。

除了紐約大都會區之外，阿姆斯壯紐奧良國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)有27名聯邦運輸安全局員工確診。

美國傳出新冠病毒疫情之後，聯邦運輸安全局已對各地機場安檢站加強清潔、消毒。聯邦運輸安全局表示，為了保護安檢人員避免接觸病毒，將發放N95口罩及防護眼罩供員工使用。

若以工作性質區分，根據統計，聯邦運輸安全局500名確診員工當中，高達435人負責旅客安全檢查或行李檢查工作，其餘確診員工則在與旅客未有面對面互動的部門。全美機場500人確診

聯邦運輸安全局表示，今年4月初全美機場旅客人數創下歷史新低，但最近幾天已出現旅客人數緩慢增加的現象。

新冠肺炎 COVID-19 機場

延伸閱讀

錢櫃惡火柯文哲要究責 一周內提報告

防疫兼娛樂 立陶宛機場變身露天汽車影院

航空城區段徵收開發 桃園市將成立專責工程處

印度全國封鎖5月3日結束 航班將逐步恢復營運

相關新聞

日緊急狀態5月6日到期 首相安倍決定延長

日本於4月7日將七個都府縣列為緊急狀態區域，16日擴大至全國實施，將於5月6日到期。日本執政黨自民黨幹事長二階俊博30日...

川普政府推神速任務 將新冠疫苗研發時程縮短八個月

美國總統川普領導的政府正努力組織一項類似曼哈頓計畫的方案，希望大幅減少研發新冠病毒疫苗所需的時間，目標是在年底前提供足夠...

圖表看疫情／我駐法代表處職員確診 南韓2個月來首見無本土病例

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。

全美機場500人確診新冠肺炎 435人負責旅客與行李安檢…

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration，簡稱TSA)29日表示，在全美各地機場任職的共計500名旗下員工，新冠病毒檢測結果確診陽性，其中有208人已經完全康復，四人染疫死亡...

奈米機器人抗新冠 日：一年內啟動

對抗新冠病毒不只有藥物和疫苗，日本學者正在研發「奈米機器人」！日本的創新奈米醫療研究中心已研究奈米機器人將近10年，尺寸可小於100奈米，在人體內以光能或熱能驅動...

全美新冠死亡破6萬例 紐約7州病亡人數遭嚴重低估

聯邦疾病防治中心(CDC)的統計數字顯示，從3月8日到4月11日的五個星期，新冠肺炎疫情嚴重的七個州死亡總數，比正常水準高出將近50%，比官方的新冠死亡人數多出9000人...

川普放話「每天檢測500萬例」 官員秒打臉：絕無可能

負責全美新冠病毒測試工作的衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)28日在時代雜誌專訪時斬釘截鐵表示，「不論是在地球或任何其他星球，我們都絕不可能每天檢測2000萬例，也不可能每天檢測500萬例...

為最壞狀況做準備 美聯邦預訂10萬個屍袋

自今年初以來美國受到新冠病毒疫情的影響，已使民眾人心惶惶，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，新冠肺炎至今已造成全美6萬人以上死亡...

俄國單日增7099例新冠肺炎確診創新高 累積病例破十萬

路透報導，俄國當局30日通報，新增7099例新冠肺炎確診，創單日新高。俄國累積確診數破10萬，共10萬6498例。此外，...

南韓首見本土單日零確診 新增4例皆境外移入

韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部30日通報，截至當地時間當天0時，新增4例新冠肺炎確診，皆為境外移入病例，南韓首見本土單...

日札幌市新增27人確診新冠肺炎 單日最高

日本北海道札幌市30日表示，新增27例新冠肺炎確診，是單日最高紀錄。北海道累計確診人數753人。

新冠肺炎病毒來處 邱國正：不可諱言是在中國大陸

針對嚴重新冠肺炎(COVID-19)病毒來處，國家安全局長邱國正今天肯認是自中國大陸發生，他指認立委出示大陸的武漢肺炎P...

熱門新聞

圖表看疫情／我駐法代表處職員確診 南韓2個月來首見無本土病例

影／磐石艦31染疫官兵女友零確診 陳時中：與這兩件事有關

中研院最新發現：新冠病毒已演化6大病毒株 致死率恐越高

磐石艦31確診官兵女友均未染疫 陳時中點出2可能原因

川普：不延長社交距離準則 下周開始趴趴走

金正恩現況 邱國正：公開情報顯示他生病了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。