川普放話「每天檢測500萬例」 官員秒打臉：絕無可能

負責全美新冠病毒測試工作的衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)28日在時代雜誌專訪時斬釘截鐵表示，「不論是在地球或任何其他星球，我們都絕不可能每天檢測2000萬例，也不可能每天檢測500萬例」；但幾小時後，川普總統卻公開聲稱，美國「很快」可以每天進行500萬例新冠病毒檢測。

川普29日否認自己曾說美國每天將進行500萬例測試，但他說他的確認為，美國會在某個時間點達到這個里程碑。

「有研究提到說需要500萬例。我認為我們會做到嗎？我想我們會，但我從沒這麼說。」川普說，「是有人開始說500萬。我沒有說500萬。是啊，我們會做到的。但我可沒這樣說。我沒說。」

吉羅爾向時代雜誌(TIME)表示，到5月份，美國每個月將可測試800萬例；吉羅爾這番話主要是回應哈佛大學上周發表的報告；該報告指美國需要將測試能力提高到6月初每天至少檢測500萬例，7月下旬每天增加至2000萬例，才能重新開放經濟。

吉羅爾告訴TIME，該項評估「是個象牙塔，不合理的基準」；此外，他說，根據現有模型，也不需要那種評估。

根據民間團體「冠狀病毒疾病追蹤專案」(The COVID Tracking Project)統計，自疫情大流行以來，美國進行了570萬例COVID-19檢測；而美國檢測量最高的一天，出現在4月22日，檢測數量是31萬4182例。

川普和副總統潘斯表示，白宮官方測試數據顯示，截至27日，全美已有510萬人接受測試；比4月15日累計檢測量330萬例，多出許多。

隨著企業提高檢測劑產量，美國檢測能力正持續提升。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)並對幾種血液及唾液樣本分析檢測，發出緊急使用許可；這類檢測可能比鼻腔拭子標準檢測更有效。