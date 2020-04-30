為最壞狀況做準備 美聯邦預訂10萬個屍袋

自今年初以來美國受到新冠病毒疫情的影響，已使民眾人心惶惶，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，新冠肺炎至今已造成全美6萬人以上死亡，上周更傳出聯邦政府訂購10萬個屍袋，官員聲稱此舉是為疫情惡化而準備。

川普總統曾在27日表示，他預估這場疫情將造成國內的死亡人數大約為6萬至7萬人；儘管如此，許多地方政府已經逐漸重新開放經濟活動。

不過，根據與聯邦政府合作的承包商資料顯示，聯邦急難管理局(FEMA)於4月21日發出一筆訂單，預計將花費510萬元，承接訂單的廠商來自加州，根據合約將在5月4日交付所有屍袋。

聯邦急難管理局發言人表示，這項決定是根據第一線抗疫成效的評估後，為最壞的情況作準備，「為了在最壞的情況發生時能因應需求，我們才提出這項採購案來增加庫存貨，以備未來不時之需。」

根據彭博資訊的報導，國防部於本月稍早表示，聯邦急難管理局曾向國防部要求提供10萬個屍袋給民間單位使用，但國防部澄清，最後這批採購與他們無關。

國防部發言人也指出，先前軍方已調派艦船前往疫情相對嚴重以及死亡人數較多的地區提供協助；除此之外，軍方也必須替未來可能發生的情況，如死亡人數再度攀升、爆發第二波疫情或是其他天災等預先準備。

聯邦急難管理局自3月中以來便接手聯邦衛生福利部，負責抗疫的協調工作及應變事項；而聯邦急難管理局自接手以來已簽署通過超過100項承包合約，包括採購個人防護設備(PPE)和新冠病毒的檢測試劑。