奈米機器人抗新冠 日：一年內啟動

對抗新冠病毒不只有藥物和疫苗，日本學者正在研發「奈米機器人」！日本的創新奈米醫療研究中心已研究奈米機器人將近10年，尺寸可小於100奈米，在人體內以光能或熱能驅動，偵測異常狀況並給予治療。東京大學生醫工程教授內田聰透露，對抗新冠病毒的奈米機器人可望在一年內啟動研究。

癌症治療年底試驗

根據《德國之聲》和《科學人》報導，東京大學生物醫學工程學者片岡一則表示，他們研究如體內醫院的「奈米機器人」已長達9年，尺寸小於100奈米（約一張紙千分之一的厚度）的機器人，能夠在人體內以光能或熱能驅動，偵測異常狀況，提供診斷並給予必要的治療。

其中一種奈米機器人是侵入病變的細胞，再釋放出適當藥物治癒細胞，為了避免刺激人體的免疫系統，奈米機器人外層的柔軟護鞘遍布了聚乙二醇分子，能夠吸引水分子環繞，遮蔽奈米粒子所帶的電荷。另一種則是收集體內的化學資訊，機器人一旦經過事先植入的晶片，便能夠將訊息傳送給醫生分析。

目前的研究主要集中在癌症治療，這也是日本高齡化社會中常見的疾病。片岡一則表示，除了日本之外，也有許多國家正進行奈米機器人的癌症臨床研究，其中乳癌和胰臟癌出現令人注目的進展，預計將於今年底順利通過第3階段的臨床試驗（300至3,000名受試者），通過之後待政府核准便可上市。

抗新冠一年內啟動

「新冠肺炎疫情讓奈米機器人的應用再度受到矚目！」東京大學的生醫工程教授內田聰指出，研發分子尺度的抗病毒藥曠日廢時，因為科學家必須從各種不同的化合物中尋找哪個對病毒有效，同時不會傷害到人體細胞。對此，奈米機器人可望搭載蛋白質和核酸，再運送至目標器官阻止病毒入侵細胞。

內田聰表示，研發抗新冠病毒的奈米機器人，有望在一年之內可以啟動。即使研發速度比不上疫苗，但未來仍有新興傳染病爆發的可能，必須防範未然。此外，也有科學家嘗試利用奈米機器人治療阿茲海默症等腦部病變，釋放mRNA以修復感覺和運動神經，重建腦組織。

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