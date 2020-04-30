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巴西疫情大爆發 近半民眾要總統下台

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／綜合報導
巴西聖保羅日前開挖大型公墓。（歐新社）
巴西聖保羅日前開挖大型公墓。（歐新社）

巴西死於新冠肺炎人數已超過五千人，比中國大陸還多，醫療及經濟體系皆瀕臨崩潰。巴西總統波索納洛始終不願採取積極抗疫措施，甚至開除與他意見相左的衛生部長，另一方面又插手聯邦警察署長人事，導致司法部長辭職抗議，輿論已要求彈劾波索納洛，巴西社會面臨醫療、經濟和政治夾攻的全面危機。

根據最新統計，巴西新冠肺炎死亡病例累計五千零八十三人，是全球第九高；確診人數超過七萬三千例，為全球第十，最近一日新增近六千四百例。

一度被傳確診的波索納洛宣稱疫情新聞都是假消息，堅稱新冠肺炎只是「小流感」，要求實施避疫限制的各州應盡快重啟經濟活動，他曾參加民眾反居家避疫示威，不戴口罩近距離和民眾交談。波索納洛還在臉書上鼓吹奎寧是治療新冠肺炎的特效藥，主張大量生產，貼文被臉書以「缺乏事實根據」刪除。

巴西總統波索納洛(左)認為新冠肺炎是小流感。 （法新社）
巴西總統波索納洛(左)認為新冠肺炎是小流感。 （法新社）

波索納洛十六日開除主張延長居家避疫的衛生部長曼德塔，換上他競選時的醫療顧問泰克。曼德塔說：「我不認為他開除我，他開除的是科學。」

根據巴西民調公司Datafolha上月的調查，認為波索納洛處理疫情很糟的民眾增至四成五，支持度更跌至二成七；四成五受訪者支持彈劾他，四成六認為他應該請辭。

被開除的衛生部長曼德塔說，總統其實開除的是科學。 （法新社）
被開除的衛生部長曼德塔說，總統其實開除的是科學。 （法新社）

波索納洛廿四日還開除聯邦警察署長瓦雷修，換上他的親信，司法部長莫羅憤而辭職抗議。消息人士指出，聯邦警署正調查波索納洛出席的群眾活動，疑為支持他的國會議員在背後操控。莫羅因調查巴西石油公司貪腐案頗孚人望，和曼德塔皆為最受歡迎的巴西政治人物之一，波索納洛擔心莫羅可能在下一次總統大選成為對手，欲削弱其鋒芒。

新冠肺炎 COVID-19 波索納洛 巴西 口罩 奎寧 假消息

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