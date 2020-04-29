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德、法逐步解封 英國禁令續延長

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
法國宣布將逐步解封。歐陸大國中，德國目前解封速度最快，英國仍擔心第二波疫情所以不敢輕易開放。（Photo by Pedro Szekely on Flickr under C.C License）
法國宣布將逐步解封。歐陸大國中，德國目前解封速度最快，英國仍擔心第二波疫情所以不敢輕易開放。（Photo by Pedro Szekely on Flickr under C.C License）

法國開始規劃解封時間表，但英國仍不願解封！疫情嚴重的法國近日由總理菲利浦宣布，5月11日如果確診人數不再暴增，就會開始放寬封鎖措施。德國雖然已開始恢復部分小學上學、復工，但是近幾天確診人數也比封鎖時高，讓總理梅克爾呼籲民眾外出一定要戴口罩。英國首相強森則認為，現在還不到解封的時間。

法國緩慢解封

根據《歐洲新聞網》報導，菲利浦近日在國會表示，法國雖表定5月11日解除封鎖，但如果疫情有突發狀況，封城措施就會延長到疫情趨緩為止，解封也不會是全面性的，會針對不同地區的狀況判斷。法國目前新冠肺炎已超過23000人死亡，菲利浦宣稱封鎖措施讓62000人避免死亡的命運。

不過他也了解封鎖太久對於法國的經濟會有嚴重影響，希望儘速解封，但同時他也呼籲法國民眾，解封後也要維持社交距離，否則稍微控制住的疫情就有可能再度崩潰。法國政府也成括，解封前會儘量製造、調配口罩，目前1個禮拜大約可以收到1億片外科口罩，並提升篩檢量能至1周70萬人次。

另外，雖然大部分的商業活動可以復工，但咖啡廳、酒吧、餐廳仍必須歇業，法國政府也還是鼓勵遠距工作，如果無法配合也需要制定彈性上班，讓員工分流上班；國中以下可望如期解封，但高中以上可能要等到6月底；政府不鼓勵旅行，而超過5000人以上的聚會都將取消，今年的職業體育聯賽將全數停辦。

德國解封、英國推遲

相較之下，德國近日宣布將逐漸解封。根據《衛報》報導，德國近日已部分開放民眾上街，但是必須戴口罩，而解封後幾天確診案例有漸增的趨勢，也讓梅克爾語重心長提醒民眾，德國的防疫成果非常脆弱，如果大家不遵守社交距離、戴口罩的規定，可能考慮採取更嚴格的封鎖措施。

《CNN》提到，英國雖然迎來大病初癒的首相強森，但是他上工第一件事便是宣布，英國短期內不會解除封鎖。強森認為，英國目前處於疫情中最大的風險，如果按照原本預計的5月7日解除封鎖可能太過冒險，而且會讓英國面臨第2波疫情。

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