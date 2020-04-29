若無有效療法…佛奇示警：今年秋天會很糟糕

全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）28日在華府受訪時表示，若來不及找到有效療法對抗新冠肺炎，今年秋天會很糟糕；他並警告各地州政府不要過早解封，避免疫情反彈，將回到幾周前的狀態。

「新冠病毒不會從地球消失」

美國各州都在討論何時及如何復工復學，同時美國的確診病例數超過百萬例；佛奇在華府「經濟俱樂部」受訪時表示，即使疫情開始穩定下來，新冠病毒也肯定會在美國重新流行起來。

川普總統28日在白宮說，新冠疫情將會過去，「即便秋天捲土重來，我們都可以處理，我們已做好充分準備。」

佛奇說，新冠病毒不會從地球上消失，且傳染病專家正觀察病毒活動模式，尤其是正進入寒冷季節的非洲南部，他說，「病毒難以避免地會回歸，甚至可能不會消失」。

疫苗研發已經進入人體試驗階段，外界也期待疫苗問世能緩解疫情傳播；佛奇說，他對研究人員開發出疫苗抱持審慎樂觀的態度，但沒有任何事情是保證會發生。

自從川普政府設定5月1日為復工目標日，佛奇便從防疫角度試圖踩煞車，但各州都面臨不得不復工的民意壓力，加上川普積極鼓動，目前全美將分階段分區復工。

「過早解封恐導致疫情反彈」

佛奇重申，過早重新開放商業活動，可能導致疫情反彈，讓大家回到幾周前的狀態。

「州政府和聯邦政府不可能各行其是。」佛奇接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，需要建立有效的合作夥伴關係，多數的州長都有這樣的認知。

不少州政府都因病毒檢測的試劑或實驗室不足，向聯邦政府伸出援手，但川普政府稱自己從旁協助，主要由州政府自行處理；川普政府27日發布的擴大檢測能量藍圖，也提到相同概念，要求州政府連結聯邦政府和民間機構，媒合檢測供需。

佛奇表示，他傾向相信州長，並且會伸出援手，「目前的方向是正確的，我們應以更堅實積極的合作來落實推進。」

佛奇表示，美國每周進行150萬次到200萬次的病毒測試，在接下來的幾周內，他預計速度將是原來的兩倍。